Kako to izgleda v butalskem računstvu, je tu razlaga prej kunštno napisanega. Če ima en Butalec sedmo stopnjo izobrazbe, drugi pa prvo, je razmerje sedem proti ena oziroma količnik sedem (7:1=7), razlika pa je šest (7–1=6). Obe pravili se bosta uporabljali le za prejemke Butalcev, pri čemer stopnja izobrazbe ne bo igrala vloge.

Takoj ko se bodo Butalci zaposlili, bodo padli v butalski plačni sistem. Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo bo sedem proti ena. Vsi zaposleni Butalci bodo v stebrih, ki naj bi nosili butalsko plačno stavbo. Nekateri stebri bodo višji ali pa nižji od večine. Ti bodo stali izven stavbe kot opomniki, na privilegije ali na nemoč.

Plače se bodo spreminjale s procentnim računom, zato bodo razmerja ostajala enaka. Vsi zaposleni bodo plačevali od svojih plač butalske davke in prispevke v odstotkih. Pri tem butalska oblast poudarja, da bodo tisti, ki bodo imeli več, več dajali, a bodo zato ob upokojitvi tudi več imeli. Ampak tu je butalski kavelj. Ta več bodo od upokojitve dalje delili tistim, ki so vplačali malo ali nič.

Pri plačah bo zveličavno razmerje in odstotki, pri pokojninah pa razlika. Ta nov butalski sistem bo vnesen v Bustavo na podlagi protestov in zahtev samozvanih predstavnikov upokojencev. Delovna doba ne bo več pomembna, ampak le starost. Ta bo brez izjem 64 let. Ob upokojitvi se bo pokojnina odmerila v višini polovice zadnje izplačane plače. Če bo znesek manjši od najnižje pokojnine, bo Butalec prejemal najnižjo pokojnino. Če pa bo izračunani znesek višji, se mu bo izračunala razlika. Vsak Butalec bo dobil odločbo, na kateri bo pisalo, koliko je prva pokojnina in koliko je razlika do najnižje pokojnine. Znesek razlike je pomemben ob vseh bodočih spremembah pokojnine in bo upokojenca nespremenjena spremljala do smrti. Razlaga butalskega principa je sledeča.

Najnižja pokojnina je recimo 100 Buč. Tisti s količnikom tri ima recimo zadnjo plačo 300 Buč. Torej se mu odmeri pokojnina v višini 150 Buč. Razlika do najnižje pokojnine je 50 Buč.

Dogodilo se bo, da bodo oni z najnižjimi pokojninami zavpili, da ne morejo živeti in jim bo oblast na primer dodala znesek, ki bo 10 %, to je 10 Buč večji. Torej bodo dobili 110 Buč. To bo takrat nova najnižja pokojnina. Vsi ostali upokojenci bodo dobili še vsak svojo razliko. Tako bo imel naš upokojenec 160 Buč. Glasni nezadovoljneži bodo lahko na protestih vsakič izsilili večjo najnižjo penzijo, ampak razlika do vseh drugih upokojencev pa bo ostala enaka.

Šef butalskih protestnikov je tako vesoljnemu butalskemu občestvu to edinstveno skrb za vse upokojence ponazoril z butalskim računskim modelom. Če se bo, na primer, najnižja pokojnina 100 Buč po vsakem protestu povečala za 10 %, bo najnižja pokojnina po desetih protestih znašala 259 Buč. K temu znesku pa bo vsak upokojenec prištel še svojo razliko. Tisti zgoraj omenjeni, ki je imel ob upokojitvi trikrat večjo plačo od najnižje pokojnine, bo prištel svojo razliko 50 Buč, tako da bo njegova pokojnina po butalski uskladitvi znašala 309 Buč. Ob tako bogatem povečevanju bo po desetih protestih dosegel svojo plačo ob upokojitvi. Količnikov šef protestnikov ne naroči nikomur izračunati, Butalci jih pa sami ne znajo.

Na tak način bo v Butalah popravljena krivica, da so nekateri v času zaposlitve mastno služili in celo svojo delovno dobo odvajali prispevke za pokojnino od svojih prevelikih plač. Protestniki, ki niti delati niso hoteli ali mogli, bodo tako dobili povrnjeno vse, za kar so bili prej prikrajšani. Daljša kot bo pokojninska doba, bolj bodo butalski upokojenci izenačeni, ampak razlika bo pa vedno enaka. V takem butalskem raju ne bo imel nihče več razloga, da protestira.

Denar za pokojnine Butalci črpajo iz prispevkov dobro plačanih, ko so še delali, in tistih, ki še delajo, v kolikor jih ne bo presvetlilo in bodo ukrepali tako kot tisti izven Butal. Kljub črnim oblakom bo prvega aprila jasno.

Tomaž Šumi, Lesce