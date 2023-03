Da bo sojenje šestim obdolženim dolgotrajno in zapleteno, je bilo jasno že, ko so vsi po vrsti na predobravnavnem naroku pred štirimi leti, skoraj deset let po tragični nesreči, zavrnili krivdo za smrt dveh delavcev, ki sta pomagala pri gradnji celjske tržnice. Na sodišču so v štirih letih zaslišali številne priče, tudi delavce na gradbišču, večkrat je svoja stališča pojasnjeval tudi izvedenec gradbene stroke. Na zadnji obravnavi so si navzoči ogledali posnetke dveh kamer, fiksne in gibljive, ki sta posneli dogajanje na gradbišču usodnega 30. julija 2009 v trenutku, ko se je zgodila tragična nesreča, v kateri sta umrla dva delavca, takrat stara 35 in 51 let. Oba sta bila državljana Bosne in Hercegovine, ki sta bila pri nas na začasnem delu pri enem od podizvajalcev. Celjsko tržnico je gradilo danes že ugaslo podjetje Ceste mostovi Celje (CMC) skupaj s podizvajalci, za konstrukcijska dela pa je bilo izbrano podjetje Kravanja.

Na podlagi pregledane in zasežene dokumentacije, ugotovitev strokovnjakov Inštituta za varilstvo, ogleda kraja nesreče in zbranih obvestil so kriminalisti kazensko ovadili, tožilstvo pa je spisalo obtožnico zoper šest vodij gradbenih del, ker naj bi opustili načrtovanje montaže konstrukcije in koordinacijo med posameznimi izvajalci del. Ugotovili so tudi, da je prišlo med izvajanjem montažne konstrukcije do kršitev in neupoštevanja predpisov s področja varstva pri delu, saj so delavci hkrati z montažo konstrukcije dela izvajali tudi pri tleh, kar je v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Enemu se je uspelo odmakniti

Če bi torej vsi vpleteni upoštevali vse predpise in zakone iz varstva pri delu, do smrti dveh delavcev zagotovo ne bi prišlo, je prepričano tožilstvo, ki je na zatožno klop posadilo Ernesta Pušnika, Natašo Rovan Gračner, Franca Šprajca in Cvitka Ferara. Očita jim ogrožanje varnosti pri delu, še dvema drugima, Dušanu Bratušku in Dragu Knezu, pa povzročitev splošne nevarnosti. Bratušek naj se ne bi prepričal, ali je dvigalo na gradbišču primerno uravnoteženo, Knez pa od delavcev, ki so bili na delovišču, ni zahteval, da se z njega umaknejo.

Kot so policisti in kriminalisti ugotovili v preiskavi in piše tudi v obtožnici, je do delovne nesreče prišlo, ker je upravljalec avtodvigala z nosilno verigo zadel že postavljeno sosednjo prečno tri tone in pol težko kovinsko konstrukcijo, ki ni bila ustrezno varovana. Pri tem je ta močno zanihala in zadela levi in desni vertikalni steber. Posledično je nosilni steber padel in pod seboj pokopal nesrečna delavca. Vse to je posnela tudi kamera, na kateri je mogoče videti, da sta nesrečna delavca malo pred nesrečo stala med dvema stebroma in se pogovarjala, tretjemu, ki je bil prav tako z njima, pa se je nesreči kot po čudežu uspelo izogniti in jo je odnesel brez praske. Sojenje se zdaj vendarle bliža koncu. Kazenski zakonik za očitana kazniva dejanja predpisuje tudi do osem let zapora, kolikšno kazen bo sodišču za šesterico predlagala tožilka Ksenja Cizl, pa bomo najverjetneje izvedeli maja.