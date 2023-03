Nekdanji policist vztraja, da ni kriv

Nekdanji ljubljanski kriminalist Danilo Lavrinc je tudi na ponovljenem sojenju zanikal očitke tožilstva o trgovanju z drogo in ponarejanju denarja. Prvič so ga obsodili na šest let in sedem mesecev ter petletno prepoved opravljanja policijskega poklica, a je bila pozneje sodba na višjem sodišču razveljavljena.