Tivoli in Krakovo na slikah Narodne galerije

V sodelovanju med Narodno galerijo in Arboretumom Volčji Potok je nastala knjiga Vrtovi in parki na slikah Narodne galerije, ki v prepletu umetnostne zgodovine in hortikulture predstavlja razvoj oblikovanja vrtov in parkov od 18. do 20. stoletja ter njihova likovna upodabljanja.