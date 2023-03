Na žrebanju v Rotovžu šestdeset mladih do stanovanja

Včeraj zjutraj so v veliki dvorani ljubljanske mestne hiše izžrebali imena 60 upravičencev do najema namenskega stanovanja za mlade. Na razpis se je prijavilo 109 samskih, 72 parov in 52 družin. Za vsako od kategorij je bilo iz bobna izžrebanih 20 imen.