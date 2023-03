Nismo razumeli

V včerajšnjem Dnevniku smo poročali o sodbi koprskega sodišča, ki je na sojenju zaradi domnevno sporne prodaje delnic Intereurope odločilo, da razvpiti Igor Bavčar v tej zadevi ni kriv. Na kratko o tem, za kaj je šlo. Bavčarjev Istrabenz je na neki točki kupil sveženj delnic Intereurope za 14,1 milijona in ga takoj prodal naprej Banki Celje, a le za 10,4 milijona evrov. Ste razumeli? Bavčar ima v rokah nekaj, kar je kupil za 14,1 milijona, a to takoj proda naprej za 10,4 milijona. Tožilka je iz te preproste matematike ugotovila, da je Bavčar oškodoval Istrabenz, ki ga je tedaj vodil, za to razliko – 3,7 milijona. Toda sodišče je na podlagi odločilnega mnenja izvedenke odločilo, da je bil to pač normalen posel in da Bavčar zato ni kriv.