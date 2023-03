Grossi je sporočil, da deset sodov s koncentratom uranove rude na lokaciji ob pregledu inšpektorjev ni bilo tam, kjer bi morali biti glede na prijavo oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

IAEA je še sporočila, da bo izvedla nadaljnje dejavnosti za »razjasnitev okoliščin odstranitve jedrskega materiala in njegove trenutne lokacije«. Uran naj bi se pred tem nahajal na lokaciji, ki ni na ozemlju pod nadzorom libijske vlade, poroča britanski BBC.

Predstavnik uporniškega generala Kalife Haftarja, ki nadzira to območje, je danes sporočil, da so sode z uranom našli »samo pet kilometrov« daleč od kraja, kjer bi morali biti skladiščeni v okrožju Sabha na jugu Libije.

General Haled al-Mahdžub, poveljnik oddelka za komunikacije, je na Facebooku objavil tudi video, na katerem je videti moškega v zaščitni obleki, kako šteje 18 modrih sodov.

Za AFP je še povedal, da so zadeve pod nadzorom in da so o najdbi obvestili IAEA.

Meni, da so sode ukradle in nato zapustile milice iz sosednjega Čada, ki so mislile, da je v njih orožje ali strelivo. Nekatere čadske milice naj bi sicer imele na jugu Libije oporišča, še navaja AFP.

Libija, ki ji je desetletja vladal Moamer Gadafi, je sicer svoj jedrski program opustila leta 2003. Od padca in smrti Gadafija leta 2011 je država zapadla v politično krizo in je še vedno razdeljena med nominalno začasno vlado v prestolnici Tripoli na zahodu in drugo vlado na vzhodu države, ki jo podpira Haftar.