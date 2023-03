Lanišek je bil po prvi seriji drugi za Tschofenigom, v finalni seriji pa je moral ob vse močnejšem vetru dolgo čakati na drugi nastop. Ko je le dobil zeleno luč, je skočil 136 m in si z drugim mestom zagotovil 13. stopničke v sezoni in skupno 26. v karieri.

Do šeste zmage v sezoni je prišel Kubacki, ki je po prvi seriji zasedal četrto mesto. Za 33-letnega Poljaka so to 15. stopničke v sezoni in 38. v karieri. Tretjeuvrščeni Tschofenig pa je skočil do druge uvrstitve na zmagovalni oder v karieri, obakrat mu je to uspelo v tej sezoni.

Timi Zajc (237,3) se po sredinih kvalifikacijah in tretjem mestu tokrat ni najbolje znašel. Zasedel je 13. mesto, potem ko je bil po prvem skoku 15.

Rok Masle (219,7) je v finalu skočil nekoliko slabše in izgubil tri mesta. Vseeno je z 21. mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu.

Žiga Jelar (210,8) je v finalu pridobil pet mest in bil 24., medtem ko je Lovro Kos (165,9) s 23. padel na 30. in osvojil eno točko za svetovni pokal.

Brez točk je ostal Domen Prevc (47,3), ki je s ponesrečenim skokom končal na dnu uvrščenih na 48. mestu.

V skupnem seštevku še naprej vodi danes šestouvrščeni Norvežan Halvor Egner Granerud, ki bi si lahko ob ugodnem razpletu že na naslednji postaji svetovnega pokala zagotovil drugi veliki kristalni globus v karieri (2020/21). Pred Kubackim ima namreč pet tekem pred koncem 318 točk naskoka (1878:1560).

V boju za tretje mesto je Lanišek nadoknadil precej točk v primerjavi s Kraftom, ki je bil osmi. Avstrijec ima le še točko naskoka (1370:1369).

Na norveški turneji je vodilni še naprej Granerud, ki ima pred Laniškom 35,5 točke naskoka. Še dodatne 2,5 točke na tretjem mestu zaostaja Kraft. Kubacki je napredoval na četrto mesto, zaostaja pa 57,7 točke. Od Slovencev je med deseterico v seštevku še Zajc, ki je sedmi z zaostankom 94,1 točke.

Karavana skakalcev in 15 najboljših skakalk na norveški turneji se bo od petka do nedelje merila na letalnici v Vikersundu.