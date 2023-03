Ena izmed novinark TVS je namreč decembra lani zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja podala prijavo na policijo. Ta je po zaključeni preiskavi o sumu kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu na ljubljansko okrožno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper urednika osrednjih informativnih oddaj na TVS Jako Elikana.

Na RTVS so v današnjem odzivu za STA pojasnili, da ima RTVS tudi sprejet dogovor o preprečevanju in odpravljanju mobinga v javnem zavodu RTVS, ki ureja postopek ravnanja v primeru prijav domnevnega mobinga, neprimernega obnašanja, nadlegovanja in podobnih odklonov na delovnem mestu.

V skladu z dogovorom na RTVS delujeta tudi pooblaščenka za mobing in skupni odbor za prepoznavanje in preprečevanje mobinga. Dogovor med drugim določa tudi, da je postopek do zaključka zaupen, generalni direktor pa po koncu postopka prejme poročilo o dogodku s predlogom ukrepov, so zapisali.

Ob tem so spomnili, da je po podani prijavi v. d. generalnega direktorja Uroš Urbanija odgovornim za organizacijo dela v enoti, v kateri delata novinarka in urednik, naložil, da delo organizirajo tako, da do zaključka postopkov vpleteni osebi ne bosta imeli nobenih neposrednih osebnih stikov. »Z navedenim se obema vpletenima osebama zagotavlja varno delovno okolje, navedeno navodilo pa tudi z ničimer ne prejudicira ugotovitev skupnega odbora. Do zaključka opisanih internih postopkov RTVS postopkov ne sme in ne bo komentirala,« so še zapisali.