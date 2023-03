#video ZDA objavile posnetek srečanja ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom

ZDA so objavile videoposnetek torkovega bližnjega srečanja ruskih lovcev z ameriškim brezpilotnim letalnikom nad Črnim morjem. Na posnetku je najprej videti eno od letal, ki se letalniku zelo približa in nanj odvrže gorivo. Enako stori tudi drugo letalo, le da to nato tudi domnevno trči v letalnik in mu delno poškoduje propeler.