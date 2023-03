V provinci Sanliurfa so iz poplavljenega podvoza izvlekli mrtvega človeka. S tem se je število mrtvih v poplavah v tej provinci povzpelo na 13. V sosednji provinci Adiyaman sta umrla dva človeka, je danes poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje pogrešanih.

V torek in sredo je zaradi močnega deževja poplavilo ulice, hiše in zasilna bivališča, kamor so se po uničujočem potresu, ki je v začetku februarja prizadel jugovzhodni del države, zatekli ljudje. Brez strehe nad glavo je ostalo na sto tisoče ljudi, ki so se zatekli v zasilna bivališča, med drugim v šotore, ki so sedaj poplavljeni, poroča dpa.

Oblasti so opozorile, da bo zaradi obilnih padavin končno število žrtev verjetno še višje. Močno deževje bo vztrajalo do petka, je opozoril državni urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad).