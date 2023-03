»Celotna mreža je bila uničena,« je za poljski javni radio PR1 povedal Blaszczak. »To je bila vohunska skupina, ki je zbirala informacije za tiste, ki so napadli Ukrajino,« je dodal.

Poljski notranji minister Mariusz Kaminski naj bi imel danes ob 11. uri tiskovno konferenco, na kateri bo govoril o domnevni operaciji vohunske skupine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju radia RMF FM so oblasti aretirale šest ljudi, osumljenih, da so na pomembnih prometnih poteh v Podkarpatski regiji na jugovzhodu države namestili več deset skrivnih kamer, predvsem na odsekih železnic, ki vodijo na jugovzhod proti Ukrajini, pa tudi v bližini manjšega regionalnega letališča Rzeszow-Jasionka, ki se uporablja za predajo zahodne vojaške in humanitarne pomoči ukrajinski strani, poroča britanski BBC.

Po navedbah RMF FM so oblasti okrepile varovanje železnic in strateške infrastrukture, še navaja AFP.

Poljska je sicer ena najmočnejših zaveznic Ukrajine, njene varnostne sile pa so od začetka ruske invazije februarja lani aretirale že več ljudi, osumljenih vohunjenja za Rusijo.