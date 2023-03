Raketo so davi izstrelili blizu severnokorejske prestolnice Pjongjang, letela pa je okoli 1000 kilometrov, preden je padla v morje. Po navedbah južnokorejske vojske gre za medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrske konice.

Južnokorejski predsednik Yoon Suk Yeol je na seji sveta za nacionalno varnost pred odhodom na obisk na Japonsko Pjongjangu očital provokacije. »Severna Koreja bo zagotovo plačala za nepremišljene provokacije,« je dejal po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap.

Severnkorejski raketni preizkusi bodo po napovedih tudi v ospredju današnjega srečanja južnokorejskega predsednika z japonskim premierjem Fumiem Kishido.

ZDA so medtem obsodile poskus medcelinske balistične rakete, ki so ga označile za medcelinski preizkus. »Ta izstrelitev je očitna kršitev številnih resolucij Varnostnega sveta ZN,« je dejala tiskovna predstavnica ameriškega sveta za nacionalno varnost Adrienne Watson. »Ta izstrelitev po nepotrebnem povečuje napetosti in lahko destabilizira varnostne razmere v regiji,« je dodala.

Tokratna izstrelitev severnokorejske rakete je že četrta v zadnjem tednu dni. Zgodila se je v času, ko imajo ZDA in Južna Koreja skupne mornariške vaje. Preostale rakete - Pjongjang jih je izstrelil pred tednom dni, v soboto in ponedeljek - so bile balistične rakete kratkega dosega.

Resolucije ZN Severni Koreji prepovedujejo testiranje balističnih raket vseh dosegov, ki so lahko opremljene tudi z jedrsko konico. Pjongjang je od lani povečal število raketnih preizkusov.

Lani je Severna Koreja kljub sankcijam ZN, ZDA, EU in sosednjih držav izstrelila več kot 90 raket, kar je največ v enem letu doslej.