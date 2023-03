Dvoboja Napoli - Eintracht Frankfurt ter Real Madrid - Liverpool sta dala zadnja četrtfinalista. Že pred tekmama je bilo jasno, da imata nemška in angleška ekipa težko nalogo, saj je Napoli po prvi tekmi imel vodstvo z 2:0, Madridčani pa celo s 5:2.

Na koncu presenečenja oziroma preobrata v seštevku ni bilo, tako da sta se uvrstitve med osmerico najboljših razveselila Napoli in Real.

V Madridu je Liverpool sicer občasno pokazal nekaj želje, a precej premalo, da bi lahko nadoknadil tri gole zaostanka. Pri strelih na gol so bili celo nevarnejši domači. Po strelu Viniciusa v prvem delu prvega polčasa je posredoval Alison Becker, Eduardo Camavinga pa je sredi polčasa zadel prečko. Pri gostih je bil prvi nevarnejši poskus Dioga Jote po podaji Mohameda Salaha, a je žoga zletela mimo vratnice. Ob koncu polčasa se je le moral izkazati vratar domačih Thibaut Courtois, najprej ob strelu Jamesa Milnerja, pa tudi Codyja Gakpoja.

Nadaljevanje je bilo podobno. Liverpool se je zaman trudil, da bi dosegel vsaj častni zadetek, madridska ekipa pa je brez večjih težav vzdrževala stanje po prvi tekmi. Že tako majhne upe gostov je dokončno pokopal Karim Benzema, ki je bil v 79. minuti na pravem mestu pred golom in je poskrbel za edini gol na Santiagu Bernabeuu za skupnih 6:2.

V Neaplju je bilo pred tekmo pravzaprav glavno vprašanje gostujočih navijačev, ki so jim italijanske oblasti prepovedale vstop na stadion, niso pa mogle preprečiti njihovega prihoda v mesto in spopadov s policijo. Na terenu so Nemci lovili dva gola zaostanka, a s trdno obrambo domačih je bila naloga težka. Napoli je brez težav nadzoroval potek tekme, na trenutke prepustil pobudo tekmecem, nato pa udaril, ko je bilo najbolj boleče. Že v sodnikovem dodatku prvega dela je namreč Matteo Politano s podajo z desne strani v kazenskem prostoru našel Victorja Osimhena, ta pa je po visokem skoku z glavo premagal vratarja Kevina Trappa.

Isti igralec je nato zapečatil usodo Nemcev po desetih minutah drugega dela. Bil je na pravem mestu pred vrati tekmecev po podaji Hviče Kvarachelie in je žogo potisnil v mrežo. Dokončno je nato napredovanje Napoli potrdil v 66. minuti z uspešno izvedeno enajstmetrovko Piotra Zielinskega.

V nadaljevanju so bili že prej Bayern, Milan, Chelsea, Benfica, Inter in Manchester City.

V sredo so nogometaši Cityja s petimi goli Erlinga Haalanda in s 7:0 odpihnili Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki je sicer odigral celotno tekmo. Uspešnejši je bil Inter slovenskega vratarja Samirja Handanovića (bil je na klopi), ki je igral 0:0 s Portom in napredovali po 1:0 na prvi tekmi.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo v petek, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.