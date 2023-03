#intervju José Luís Peixoto, portugalski pisatelj: Upor proti hitremu tempu sveta

José Luís Peixoto je eden najbolj znanih portugalskih pisateljev. Prvič je začel pisati v najstniških letih, a to so bili bolj eksperimenti. Nujno za vsakega ustvarjalca namreč je, da mora imeti kaj povedati. Ideje pa potrebujejo čas, da dozorijo. Kot sadež, ki ga utrgaš, ko je zrel. José Luís Peixoto je imel že v poznih dvajsetih marsikaj povedati. Leta 2000 je pri šestindvajsetih v samozaložbi izdal prvenec Ne glej, za katerega je leto pozneje, po izjemnem odzivu bralstva in literarnih kritikov, prejel pomembno portugalsko literarno nagrado Joséja Saramaga.