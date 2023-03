Vladajoči konservativci, ki v raziskavah javnega mnenja za opozicijskimi laburisti zaostajajo okoli 20 odstotkov, so imeli na proračunski dan kanček politične sreče, saj je vlada pred neskončnim govorom finančnega ministra Jeremyja Hunta, v katerem je kot Božiček delil milijarde in milijone, z velikim olajšanjem izvedela, da se bo Britanija letos izognila recesiji.

Vladin načrt deluje?

Hunt je govor zato lahko začel z besedami, da »britanska ekonomija dokazuje, da so bili v zmoti pesimistični dvomljivci, ki so lani jeseni napovedovali recesijo«. »Recesije ne bo. Sledimo načrtu in načrt deluje,« je trdil Hunt. Šlo je za las. Hunt se ni ukvarjal s podrobnostmi. Britanska ekonomija letos ne bo rasla (vse druge vodilne ekonomije rastejo). Skrčila naj bi se za 0,2 odstotka, a je Britanija ušla tradicionalni definiciji recesije, ki zahteva dve zaporedni trimesečji krčenja ekonomije.

Hunt je napovedal 1,8-odstotno gospodarsko rast v letu 2024 in 2,5-odstotno v letu 2025. Sporočil je še eno dobro napoved Urada za proračunsko odgovornost (OBR): da se bo inflacija s sedanjih 10,1 odstotka do konca leta 2023 znižala na 2,9 odstotka. Bližnjo in daljno britansko prihodnost je slikal z rožnatimi barvami. Zato je v govoru izpustil napoved OBR, da se bo razpoložljiv zaslužek otoških gospodinjstev do konca leta 2024 zmanjšal za skoraj 6 odstotkov (5,7 odstotka). To je največji padec v zadnjih 60 letih, kolikor ga beležijo. Glavni krivec so astronomske cene energije in vsega, kar Britanija več uvozi kot izvozi. Zato bo britanska življenjska raven leta 2027 še vedno nižja, kot je bila pred covidno pandemijo in brexitom, ki ga je Hunt bolj malo omenjal.

Toplo pivo, zamrznjen davek

Brexitska avtonomija naj bi mu omogočila, da bo po 1. avgustu ostal zamrznjen davek na točeno pivo v pubih. In zato 12 centov in pol nižji, kot bo davek na pivo v samopostrežbah. Celo duhovičil je: »Britansko točeno pivo je res toplo, a davek na pinto je zamrznjen. Tega ne bi mogel narediti, če bi bili še vedno v EU.« Vsaj ena brexitska korist. Prikupiti se je hotel tudi voznikom, saj je za leto dni podaljšal znižanje davka na gorivo za 5,7 centa. Konservativna vlada je nameravala z aprilom zvišati najvišjo dovoljeno letno ceno energentov z 2500 na 3000 funtov, pa si je zaradi preplaha v milijonih otoških gospodinjstev (politično) premislila in za tri mesece, do konca junija, podaljšala omejitev na sedanjih 2500 funtov.

Ni mogel premagati nasmeha, ko je sporočil, da je dobrih 70 milijonov evrov podpore namenil občinskim športnim središčem z bazeni. In požel je porogljiv krohot z opozicijskih klopi. Zakaj? Zato, ker se je minule dni veliko govorilo o tem, da so morali v volilnem okrožju, ki ga v parlamentu zastopa premier Rishi Sunak, multimilijonar z ženo, skoraj milijarderko, okrepiti električno omrežje zaradi povečane porabe elektrike, ki jo je povzročil nov 12-metrski pokrit bazen z ogrevano vodo v njegovi podeželski vili. Stroške naj bi pokril premier sam. Hunt se je hotel prikupiti tudi upokojencem, posebno bogatim. S prelomno odločitvijo. Do zdaj so lahko v vsem življenju za svojo pokojnino brez obdavčitve shranili 1,22 milijona evrov. Od zdaj lahko, kolikor hočejo.

Manj slabo, a daleč od dobrega Opozicija je nov proračun raztrgala kot proračun vlade, ki je izgubila stik s stvarnostjo in ki postavlja Britanijo na pot nadziranega zatona. Politično nepristranski ocenjevalci imajo najbolj prav, ko pravijo, da Huntov proračun kaže, da gre Veliki Britaniji trenutno »manj slabo, kot so pričakovali, še vedno pa niti pomotoma dobro«. Nobenega dvoma pa ni o tem, da bi ji šlo veliko veliko bolje, ali manj slabo, če se ne bi zgodil brexit.