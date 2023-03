V boju z energetsko krizo in visoko inflacijo so v Banskih dvorih od lanske pomladi skrojili tri protiinflacijske pakete, ki so skupno presegli 3,8 milijarde evrov. Z novo finančno injekcijo v višini 1,7 milijarde evrov, ki jo bodo v nacionalno tkivo vbrizgali s 1. aprilom, večinoma nadaljujejo po dosedanjih tirnicah za omejevanje cen plina in elektrike ter izplačila enkratnih pomoči za socialno občutljive skupine prebivalce. Manjše spremembe so tudi med izbranimi temeljnimi živili, za katere so omejili cene septembra lani.

HEP čaka dokapitalizacija

Levji delež aprilskega svežnja, skoraj 1,2 milijarde evrov, se nanaša na omilitev cen energentov. Za boj proti inflaciji je namenjenih 169 milijonov evrov, za posebne podpore in subvencije pa 347 milijonov evrov. Cena električne energije za gospodinjstva, javni in neprofitni sektor, mala podjetja in podjetnike bo ostala nespremenjena do konca septembra in znaša od 59 evrov za megavatno uro za gospodinjstva, medtem ko bodo največ plačala velika podjetja – 230 evrov za megavatno uro. Cena plina za gospodinjstva, ostaja zamrznjena do konca marca prihodnje leto, do takrat pa bo veljala tudi nižje petodstotna stopnja DDV za energente za ogrevanje, vključno z lesom.

»Hrvaški državljani zaradi ukrepov vlade plačujejo najnižjo ceno električne energije v vseh evropskih državah razen na Madžarskem,« je izpostavil premier Andrej Plenković. Dodal je, da je podobno tudi s plinom, ob čemer je poudaril, da se je plin v EU poprečno podražil za 92 odstotkov, na Hrvaškem pa za 13 odstotkov. Sicer bo breme blaženja podražitve elektrike v višini 596 milijonov evrov tudi tokrat padlo na javno podjetje Hrvatska elektroprivreda (HEP), ki ga bo morala država zato v prihodnjem obdobju dokapitalizirati, kar je Plenković tudi napovedal.

Najbolj ogroženim bodo poravnali račune

Za zaščito najranljivejših državljanov pred inflacijo je vlada namenila enkratne denarne pomoči upokojencem z najmanjšimi pokojninami, tistim z nadpovprečnimi pokojninami pa je ukinila triodstotni dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje. Socialno najbolj ogroženim, med katerimi je skoraj 70.000 ljudi, kot so upravičenci do osebne invalidnine in prejemniki minimalnih mesečnih nadomestil, bo država še naprej poravnavala stroške elektrike, plina in ogrevanja. Enkratno denarno nadomestilo v višini 100 evrov bo prejelo tudi vseh 60.000 evidentiranih brezposelnih.

Ne bodo spremenili cen prehrane za študente. Prejemnikom otroškega dodatka bo aprila izplačan tudi poseben denarni dodatek. S tem bodo zajeli 128.000 družin oziroma 230.000 otrok, glede na število otrok pa bo družina dobila od 45 do 160 evrov. Ostane tudi podpora prevoznikom, kmetom in ribičem ter proizvajalcem lesa in pohištva. »Helikopterski denar« bo zadel več kot milijon potencialnih volilcev.

Med ukrepi je tudi podaljšanje zamrznitve cene nekaterih živil. Zaradi nevarnosti pomanjkanja svinjine so s seznama črtali svinjsko pleče in vratovino, dodali pa carsko meso. Zaščitene ostajajo cene trajnega mleka z 2,8 odstotka mlečne maščobe, moke, sladkorja, piščančjega in mletega mesa, znižali so zgolj ceno sončničnega olja, z 1,86 na 1,72 evra.

Premier kot Superhik

Plenković, ki se znova predstavlja kot rešitelj gospodarstva in življenjskega standarda, je zavrnil očitke, da gre za predvolilno kupovanje glasov, glede na to, da je Hrvaška pred volilnim »superletom« 2024, v katerem se bodo vrstile evropske, parlamentarne in predsedniške volitve. Čeprav nihče ni odprto nasprotoval vladnim ukrepom, ker bodo mnogim olajšali življenje, je opozicija tudi v sredo pred začetkom parlamentarne razprave o spremembah dveh zakonov za uveljavitev vladnega pomladanskega svežnja trdila, da »vlada prodaja meglo«. Cena plina na borzah namreč ni kaj večja, kot je plačujejo državljani, medtem ko podjetniki resnično plačujejo dražjo elektriko, kot bi jo na trgu. Menijo, da vlada »državljanom meče drobtine z mize« glede na njihove prispevke v proračun ali pa izvaja »superhikovske« ukrepe (Superhik je lik iz Alana Forda, ki krade revnim, da bi dajal bogatim), ker javni denar daje zasebnikom. V tej luči so posebno zaskrbljeni za usodo HEP, ki zaradi vladnih ukrepov trpi hude izgube, te pa naj bi na koncu znova plačali državljani skozi dokapitalizacijo, dražjo elektrike ali celo uvoz energentov.

Različne ocene ukrepov Sindikati in delodajalci so pozdravili ukrepe, medtem ko vodilni hrvaški ekonomisti menijo, da gre predvsem za politične poteze, ki jih vlada predstavlja kot gospodarske. Opozarjajo, da si vlada z intervencionizmom kupuje čas, namesto da bi se končno spustila v nujno potrebne reforme, ki bi trajnostno izboljšale kakovost življenja vsem državljanom.