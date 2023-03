Nova evropska tekma, nov poraz Cedevite Olimpije. Ljubljančani, ki so prejšnji teden izgubili vse možnosti za preboj v drugi del evropskega pokala, so v 16. krogu v Ulmu zabeležili že 13. poraz v omenjenem tekmovanju. Do konca evropskega sezone jih čakata še tekmi proti Brescii in Bourgu.

Za košarkarji Cedevite Olimpije so turbulentni dnevi. Najprej so v nedeljo v Zadru v ligi ABA dobili pravo zaušnico, po kateri je direktor kluba Davor Užbinec dejal, da se počutijo osramočene. Ker je bila to le pika na i resnično slabi sezoni, je moral trenersko klop predčasno zapustiti Jurica Golemac, kar so igralci izvedeli v torek zjutraj in bili bojda precej presenečeni. Začasno je vodenje ekipe prevzel dozdajšnji pomočnik Miro Alilović, v klubu pa so se aktivno lotili iskanja novega trenerja. Kot je še dejal Užbinec, bo morda prišel kmalu, v kolikor primernega kandidata ne bodo našli pa ni izključeno, da bo Alilović sezono odvodil do konca. V košarkarskih krogih je v torek zaokrožilo prvo potencialno ime za naslednika Golemca. Bojda je v igri srbski strokovnjak Dejan Radonjić, nekdanji trener Crvene zvezde, Bayerna in nazadnje Panathinaikosa, ki ga je zaradi slabih rezultatov odpustil, a je Radonjić še vedno na plačilni listi atenskega velikana. Ime novega trenerja bo na nek način tudi razkril ambicije Cedevite Olimpije v bližnji prihodnosti. Poročali smo že, da nekateri sponzorji razmišljajo o umiku, zdaj pa ni več skrivnost, da gre v prvi vrsti za Petrol. Njegov odhod bi pomenil okoli pol milijona evrov manjši proračun za sestavo prve ekipe v prihodnji sezoni.

Tekma proti Ulmu tako za klub v tem trenutku zagotovo ni bila prvotnega pomena, saj ob trenerju vodstvo išče tudi novega športnega direktorja. Olimpija je v Nemčijo pripotovala zdesetkana, saj je zaradi osebnih razlogov v Ljubljani ostal Marko Jeremić, poškodba prsta na nogi bo Amarja Alibegovića od igrišč oddaljila za dalj časa, težave s kolkom pa ima Edo Murić, ki je celoten obračun spremljal s klopi za rezervne igralce. Ljubljančani so se sicer pokazali v bolj borbeni izdaji kot v zadnjem obdobju, a imeli tradicionalne težave z obrambo. V prvi četrtini je bil razpoložen Zoran Dragić, ki je v tem obdobju dosegel kar 14 točk, Ulm pa je pobegnil z delnim izidom 13:0 na začetku druge četrtine. Zmaji so se nato uspeli zbrati, a pred polčasom znova popustili in na glavni odmor odšli s 12 točkami zaostanka. Gostje so se po dobrem uvodu v drugi polčas nasprotniku približali na točki zaostanka, več od tega pa niso zmogli in na koncu zabeležili nov poraz v evropskem pokalu.

»V prvem polčasu smo igrali dobro in držali korak z Ulmom. Bili smo brez štirice, saj sta manjkala Alibegović in Murić, zato nam je manjkalo centimetrov pod obročema. Kljub temu smo se borili, a nam je na koncu za presenečenje zmanjkalo moči. Zdaj nas v soboto čaka Cibona, ki jo moramo dobiti,« je povedal Zoran Dragić, ki je bil s 24 točkami najboljši strelec Olimpije.

Evropski pokal, 16. krog, drugi izidi v skupini A: Joventut – Cluj 104:81, Prometej – Bourg 96:82, Bursaspor – Venezia 73:89, Brescia – Lietkabelis sinoči, vrstni red: Prometej 12-4, Joventut 11-5, Venezia in Ulm po 9-7, Lietkabelis 8-7, Bourg 8-8, Brescia 7-8, Bursaspor 7-9, Cluj 5-11, Olimpija 3-13.