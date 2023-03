Ko je rezultat na nogometni tekmi 7:0 in ko za nameček en sam nogometaš doseže pet zadetkov, je že kar samoumevno, da se takšna tekma mora vpisati v zgodovinske knjige s kakšnim rekordom. In se je tudi torkova povratna osmine finala lige prvakov med Manchestrom Cityjem in Lepzigom, na kateri je bil igralec, ki je zabil kar pet golov, norveški napadalec v dresu Cityja Erling Haaland.

Rekordi, torej. Haaland je postal šele tretji nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je na eni tekmi dosegel pet zadetkov, in drugi, ki mu je to uspelo v izločilnih bojih. Prvi je bil Lionel Messi v dresu Barcelone na tekmi osmine finala proti Bayerju iz Leverkusna marca leta 2012 (izid je bil 7:1), v skupinskem delu pa je edini nogometaš s takšnim dosežkom Luiz Adriano, ki je pet golov v dresu Šahtarja iz Donecka zabil Bate Borisovu (0:7) oktobra leta 2014. Norvežan je pri 22 letih in 236 dneh starosti postal tudi najmlajši, ki je v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju dosegel mejo 30 zadetkov, pri čemer je prehitel Kyliana Mbappeja, ki je bil ob svojem 30. zadetku star 22 let in 352 dni, ob tem pa je omenjeni mejnik dosegel v rekordno hitrem času, že na svoji 25. tekmi; prejšnji rekorder Nizozemec Ruud van Nistelrooy je za 30 golov potreboval 34 tekem.

»Pet golov v eni uri igre (Haaland je igral do 63. minute, ko ga je zamenjal Julian Alvarez, op. p.)... Neverjetno! Čudežen je ta fant, izjemno nadarjen. Njegova moč, miselnost ... Je serijski zmagovalec,« svojega igralca kar ni mogel prehvaliti tudi trener Manchestra Cityja Pep Guardiola, ki je bil seveda navdušen tudi nad predstavo celotnega moštva – to je v četrtfinale napredovalo s skupnim izidom 8:1: »Izjemno dobro so igrali vsi, od prvega do zadnjega, od prve do zadnje minute, z žogo in brez nje. Jasno, Erling je bil izvenserijski, a tudi vsi ostali si zaslužijo pohvale.« Njegov kolega na klopi Leipziga, pri katerem je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl igral vso tekmo, Marco Rose, je medtem odgovornost za poraz prevzel nase, pri štetju, koliko golov je dosegel Haaland, pa se je celo zapletel. »Ko je Erling blizu gola in je poleg tudi žoga, je to smrtonosna kombinacija. Poglejte, kako je dosegel štiri gole. Ne, celo pet jih je. Nas tokrat ni bilo na tekmi, kriv pa sem sam,« je povedal Rose. Nemce sta sicer zlomila prva gola na tekmi v razmaku dobre minute, ki ju je Haaland dosegel v 22. in 24. minuti, pri čemer je prvi padel iz enajstmetrovke, ki jo je slovenski sodnik Slavko Vinčić dosodil po posredovanju VAR, za tem, ko je žoga nesrečno ob roko oplazila gostujočega nogometaša Benjamina Henrichsa. Kar bi, če v nadaljevanju ne bi šlo za enosmerni promet proti vratom Leipziga, bržčas sprožilo precej več debat o tem, da takšne enajstmetrovke počasi že uničujejo nogomet, kot ga poznamo, saj igralec roke niti ne more umakniti, razen če bi jo imel ves čas zavezano na hrbtu.

Manj spektakularna, a precej bolj napeta je bila medtem tekma med Portom in Interjem (0:0), na kateri je gol gostiteljev, s katerim bi skupni izid izenačili na 1:1 in obračun odpeljali v podaljšek, visel v zraku do zadnjega trenutka. V 95. minuti je namreč Porto ob silnem obleganju vrat nasprotnika zadel vratnico in nato še prečko, a mreža se ni zatresla in Interju je za napredovanje v četrtfinale, ki bo njegov prvi po 12 letih, zadostoval gol Rumeluja Lukakuja na prvi tekmi v Milanu.