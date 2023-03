V slovenski ligi nič novega. Olimpija je z zmago na derbiju v Celju prednost pred njim povečala na 19 točk in zadržala 16 točk prednosti pred Mariborom, ki je v Šiški premagal Bravo s 3:2. Potem ko so imeli Ljubljančani v prvem polčasu kontrolo tekme s posestjo žoge, a so bili brez priložnosti, so v drugem hodili po robu prepada. Prav neverjetno je, koliko priložnosti so zapravili Celjani. Rezervista Ikwuemesi in Zabukovnik sta dvignila igro Celjanov, ki so v prvih treh minutah drugega polčasa izvedli tri napade, iz katerih so sprožili kar osem strelov, a zaradi odličnih posredovanj vratarja Vidovška in izbijanj žoge s črte niso končali v mreži. Olimpija je trpela, Popović je zadel tudi vratnico, v zaključku tekme pa je izkoristila edino veliko priložnost. Po sijajni podaji Maria Kvesića je v 83. minuti ob neodločnosti celjske obrambe zadel 19-letni rezervist Admir Bristrić.

»Obe ekipi sta prikazali dobro igro. Glede na mesto Celja na lestvici, je bila to tekma za šest točk. Mi smo bili boljši v prvem polčasu, v drugem pa smo imeli več težav. Na koncu tekme ni pomembna le igra, ampak tudi zmaga. Zadovoljen sem, da nismo doživeli še drugega poraza zapored in s tem je ekipa pokazala značaj,« je povedal trener Olimpije Albert Riera za televizijo Sportklub. Celjani bodo še dolgo časa sanjali sijajne obrambe Matevža Vidovška: »To je moje delo in zato sem na igrišču. Pokazali smo, kako mora igrati Olimpija.« »Nismo si zaslužili poraza, a to je nogomet in gremo naprej. Olimpija ni bila pripravljena na menjavi, ki smo ju naredili ob polčasu,« je bil jedrnat trener Celja Roman Pilipčuk.

Radomlje zmagovalke derbija občine Domžale

Potem ko so Domžale v velikem slogu zmagale na derbiju ljubljanske kotline proti Olimpiji, so se osmešile na občinskem derbiju, na katerem so jih gostje iz Radomelj zasluženo premagali z 2:1. Varovanci Oliverja Bogatinova so dosegli drugo zmago zapored, s katero so se povzpeli na sedmo mesto na lestvici. Radomljani so boljšo predstavo v prvem polčasu kronali z lepim golom Estereja Soklerja, medtem ko je Madžid Šošić navduševal s preigravanji, a bil pri zaključnih strelih nenatančen ali sebičen. Domžale so izenačile na začetku drugega polčasa preko najboljšega strelca kluba Franka Kovačevića, potem ko je realiziral sporno dosojeno enajstmetrovko zaradi igranja Sandija Nuhanovića z roko. Ko so vsi pričakovali juriš Domžal, je obrambo gostiteljev osmešil Francoz Darly Nlandu, ki je med slalomom v kazenskem prostoru na zadnjico posedel kar tri igralce »rumene družine«. V zadnje pol ure lokalnega obračuna Domžale niso imele ideje, kako doseči gol za izenačenje in pokazale vse značilnosti malih ekip po veliki zmagi v nedeljo v Stožicah.

Trije goli v devetih minutah

Maribor, pri katerem sta zaradi rumenih kartonov manjkala kapetan Martin Milec in zvezdnik Josip Iličić ter poškodovani golgeter Žan Vipotnik, je v Šiški premagal Bravo s 3:2. Ko je Maribor po prvem polčasu vodil s 3:0, je kazalo na rutinsko zmago gostov, ki pa so na koncu trepetali za tri točke. Potem ko je vodja napada Brava Luka Štor v osmi minuti stresel prečko, so Mariborčani od 21. do 30. minute dosegli tri gole, pri katerih je imel glavno vlogo Marko Tolić. Podal je za prvi gol Arnelu Jakupoviću in tretjega Maxu Watsonu, vmes pa se je še sam vpisal med strelce. V obrambi Brava je bilo veliko taktične nediscipline, saj so bile reakcije obrambe slabe in počasne. ​Bravo je v drugi polčas vstopil izjemno motiviran, Maribor pa je visoko vodstvo uspavalo in njegova igra je bila razglašena, kar sta z goloma do 60. minute kaznovala Štor in David Flakus Bosilj. Gostitelji, pri katerih so igro poživili rezervisti Žan Trontelj, Gal Kurež in Flakus Bosilj, so imeli dovolj priložnosti za izenačujoči zadetek, a so bili pri zaključnih strelih nespretni in nenatančni. Kakšna je bila premoč Šiškarjev v drugem polčasu, razkrije razmerje strelov 9:1, medtem ko je bilo v prvem polčasu 5:2 za Maribor. Bravo je z novim trenerjem Alešem Arnolom doživel že tretji poraz zapored.

Izidi 27. kroga: Bravo – Maribor 2:3 (0:3, Štor 51, Flakus Bosilj 60; Jakupović 21, Tolić 25, Watson 30), Domžale – Radomlje 1:2 (0:1, Kovačević 49/11 m; Sokler 13, Nlandu 56), Celje – Olimpija 0:1 (0:0, Bristrić 83), danes ob 15. uri: Tabor – Gorica, ob 17.30: Mura – Koper. Vrstni red: Olimpija 63, Maribor 47 Celje 44, Domžale 42, Mura (-1) 38, Koper (-1) 37, Radomlje 25, Bravo 24, Tabor (-1) 20, Gorica (-1) 19.

*** Fantom sem ob polčasu v garderobi rekel, da moramo iskati četrti gol. Nismo napadali, še bolj katastrofalno smo se branili. Bravo smo vrnili v življenje. Moj prvi vtis je, da smo v drugi polčas vstopili kot pijani milijarderji, ki si lahko privoščijo, da izgubijo kak milijon. Damir Krznar, trener Maribora