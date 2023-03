Vzpon na zamegljeno goro reform

Mandat aktualne levosredinske vlade vstopa v ključno obdobje, ko bo morala pokazati vso pahljačo svojih zmožnosti in sposobnosti. Učnih ur za politične novince v Gibanju Svoboda in uigravanja ekip po ministrstvih je konec, začenja se vzpon na goro reform, ki jo je predsednik vlade Robert Golob napovedal novembra lani na četrtem kongresu stranke, na katerem je zmagovalec parlamentarnih volitev povezal vse sredinske in liberalne stranke. Golob je takrat samozavestno izjavil: »Lotili se bomo vseh reform, ki stojijo že trideset let. To so zdravstvena, šolska, pokojninska, energetska reforma, naš cilj pa je popolnoma spremeniti slovensko družbo. Po dveh mandatih naše vlade bo slovenska družba popolnoma drugačna, zato bo leto 2023 ključno.«