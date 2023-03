»Ta nevarna epizoda je del vzorca agresivnih, tveganih in nevarnih dejanj ruskih pilotov v mednarodnem zračnem prostoru,« je dejal Austin na začetku virtualnega srečanja kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v boju proti Rusiji,

"Da ne bo pomote, ZDA bodo še naprej letele in delovale povsod, kjer to dopušča mednarodno pravo. Rusija pa mora svoja vojaška letala upravljati na varen in profesionalen način," je dodal. Da bodo s svojimi operacijami v mednarodnem zračnem prostoru nadaljevali, je sicer že pred tem v torek zvečer sporočilo ameriško letalstvo.

Iz Moskve pa so medtem sporočili, da si bodo prizadevali pridobiti razbitine ameriškega letalnika. "Ne vem, ali ga bomo lahko pobrali ali ne, vendar je to treba storiti. In vsekakor si bomo za to prizadevali," je na televiziji danes dejal sekretar ruskega sveta za nacionalno varnost Nikolaj Patrušev, navaja AFP.

Iz ruske prestolnice so kasneje sporočili še, da se je ruski obrambni minister Sergej Šojgu zaradi incidenta danes na pobudo Washingtona po telefonu pogovarjal z Austinom. Slednji je kmalu po pogovoru javnosti posredoval enako sporočilo, kot ga je podal na začetku srečanja kontaktne skupine.

Po navedbah ameriške vojske je ruski lovec Su-27 v torek zjutraj v mednarodnem zračnem prostoru trčil s propelerjem letalnika tipa MQ-9 Reaper, ki so ga nato bili primorani spustiti do morske površine. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da sta ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec.

Pentagon sicer ni pojasnil, kakšne naloge je dron opravljal v času incidenta, niti če je bil v tistem trenutku oborožen. Prav tako še vedno ni jasno, kolikšno škodo je letalnik utrpel.

Ruski veleposlanik v Washingtonu Anatolij Antonov, ki ga je ameriški State Department v torek poklical na pogovor, je incident označil za provokacijo, ameriške sile pa obtožil, da zbirajo obveščevalne podatke, ki jih nato predajajo Ukrajini. Danes je nato prek Telegrama ZDA pozval, naj prenehajo z leti "v bližini ruskih meja".