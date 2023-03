V torek sta na severozahodu Črnega morja trčili rusko lovsko in ameriško izvidniško brezpilotno letalo, ki je zatem strmoglavilo. Po ameriški trditvah je do trčenja prišlo potem, ko sta dva ruska lovca nad mednarodnimi vodami vsaj pol ure spremljala ameriški dron, a menda ne zato, da bi ga sestrelila.

Rusi poskušajo najti dron

Zaostrile so se že tako velike napetosti med Washingtonom in Moskvo. »Kaj počne ameriški dron tisoče kilometrov proč od ZDA? Odgovor je jasen, zbira informacije, ki jih potem Kijev uporabi za napade na naše sile in naše ozemlje,« je izjavil Anatolij Antonov, ruski veleposlanik v ZDA. V Moskvi pa zanikajo, da je ameriški dron, vreden 30 milijonov evrov, zrušil njihov lovec. Priznavajo le, da sta ga lovca prestregla potem, ko je letel »na območju polotoka Krima« (ki ga imajo za svoje ozemlje), a naj bi prehitro zavil in zato strmoglavil. Vsekakor poskušajo Rusi priti do razbitin drona (padel naj bi v Črno morje), da bi morda odkrili, kakšne informacije je zbiral.

Vendarle si obe strani prizadevata za umiritev, da ne bi prišlo do širitve vojne. Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je predvsem pozval rusko stran, naj »bolj profesionalno« uporablja svoje letalske sile. V Washingtonu menijo, da je trčenje posledica neizurjenosti ruskega pilota.

Srditi boji za Bahmut

Ruska vojska, zlasti enote skupine Wagner, še naprej vztrajajo v krvavi bitki za mesto Bahmut. Wagner in njegov šef Jevgenij Prigožin, sicer milijarder (ki je nedavno objavil svojo odločitev, da bo leta 2024 kandidiral na ukrajinskih predsedniških volitvah), se v tej bitki hočeta izogniti sramoti, saj si že osem mesecev na vso moč, a zaman prizadevata osvojiti Bahmut. Ukrajinska vojska se še naprej upira v mestu in v zadnjih dneh je po trditvah iz Kijeva umrlo več kot 1100 ruskih vojakov in plačancev iz Wagnerja, po navedbah iz Moskvi pa je samo v ponedeljek umrlo 220 ukrajinskih vojakov. Verjetno gre za pretirane številke, ki pa po svoje pričajo o srditosti bojev.

Če je Putinov namen osvojiti vso regijo Doneck, bi bil z osvojitvijo Bahmuta še daleč od tega cilja. Sicer bi se približal Kramatorsku in Slovansku, še zadnjima večjima mestoma v Donecku, ki sta v rokah Ukrajincev. A za njuno osvojitev bi ruska vojska, ki je očitno v resnici šibka, v najboljšem primeru potrebovala spet več mesecev in več tisoč padlih Rusov, saj sta skupaj trikrat večja od Bahmuta, v bitki za katerega so po zahodnih ocenah Rusi izgubili okoli 25.000 mož.

A ne le na fronti v Ukrajini, tudi v sami Rusiji Putinu ne kaže dobro. Pri tem ne gre za razmeroma neškodljive ukrajinske raketne napade na rusko mesto Belgorod, ampak za videe, ki jih na spletu objavljajo ruski vojaki, ko protestirajo, ker nimajo dovolj opreme in streliva. Na tak način postavljajo med Rusi Putinov režim na laž. V zvezi s to nevarnostjo destabilizacije ruske družbe je v sredo Putin na srečanju s tožilci vzkliknil: »Zahtevam, da ostro nastopite proti poskusom, da se destabilizirata družba in politična situacija v državi.«