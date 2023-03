Pouk morajo imeti v knjižnici

Osnovni šoli Vič in Vrhovci se soočata z vedno večjo prostorsko stisko in pred novim šolskim letom vlada velika negotovost. Da bo tako, je jasno že vsaj desetletje, saj se je v okolici zgradilo več kot 1500 novih stanovanj. A na občini z gradnjo nove šole na Brdu odlašajo že nekaj let.