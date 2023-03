Do zadnje strani: Surovo upanje

Rasa je mlad moški, ki je mamo v otroštvu izgubil zaradi duševne bolezni, neka druga bolezen mu je kmalu zatem vzela še očeta in mu pustila le babico; slednji, ki tako močno verjame v družino in tradicijo, pa torej le njega. Vsaj dokler ni v (ne)pravem trenutku pokukala skozi ključavnico vrat v vnukovo sobo in začela kričati, ker ga je v postelji videla z moškim. Rasa je, skratka, izobražen mlad arabski gej, ki najde neke vrste zatočišče le v Guapi, lokalnem LGBT-lokalu, ki ga utegnejo oblasti ob naslednji raciji zapreti. Škoda bi torej bilo, če se ne bi v Guapi Saleema Haddada, pisatelja iraško-nemškega in palestinsko-libanonskega rodu, čim prej ustavili tudi sami.