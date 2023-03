Novi predsednik ljubljanskega mestnega odbora SDS Aleš Hojs je zagotovil, da bo svetniški klub SDS storil vse, kar je v njegovi moči, da ustavi gradnjo kontroverznega kanalizacijskega kanala C0. Hojs, ki je bil pred leti zaposlen kot direktor tehničnega sektorja v nekdanjem javnem podjetju Vodovod-kanalizacija, je prepričan, da je gradnja kanala čez vodonosnik Ljubljanskega polja izredno tvegana, saj da se strokovnjaki strinjajo, da nobena kanalizacija ni stoodstotno neprepustna. To po njegovih besedah pomeni, da lahko v vsakem trenutku delovanja kanal C0 onesnaži bazen pitne vode Ljubljane.

Hojs se strinja z županom Zoranom Jankovićem, da je treba ustrezno ravnati z odpadnimi vodami in na javno kanalizacijo priključiti objekte, ki takšnega priključka nimajo. Čeprav je Janković večkrat zatrdil, da so na občini pretehtali vse alternative in da boljše rešitve ni, pa Hojs trdi nasprotno. Po njegovem mnenju bi bilo za odpadne vode iz Medvod, Stanežič in Vodic treba poskrbeti v obstoječi čistilni napravi na Brodu, ki bi jo bilo treba zgolj nadgraditi in rekonstruirati tako, da bi zmogla nekoliko večje količine. »Potem ta kanal do Zaloga ni več potreben,« meni Hojs.

Prepričan je, da bi evropska komisija razumela potrebo po spremembi projekta in da bi se dalo dogovoriti, da se tudi za spremenjen projekt namenijo evropska sredstva. Gradnja kanala C0, nadgradnja centralne čistilne naprave v Zalogu in gradnja kanalizacije v več delih Ljubljane so namreč izdatno podprte s kohezijskimi sredstvi, ki jih mora občina porabiti do konca letošnjega leta. Hojs je omenil še, da sta evropska poslanca iz vrst SDS Romana Tomc in Milan Zver že pisala evropski komisiji, »da se projekt ne izvaja tako, kot bi se moral, da se izvaja z zlorabo zakonodaje. Obenem sta opozorila tudi, da je projekt okoljsko nesprejemljiv. Kakšen bo odziv iz Evrope, težko napovem,« je dejal Hojs.