Brez novih elektrarn se nam slabo piše

Kljub črnim napovedim o možnih redukcijah električne energije je Slovenija lansko leto in letošnjo zimo prebrodila bistveno bolje od pričakovanj, so sporočili direktorji najpomembnejših elektroenergetskih družb. A naši državi se brez drastično povečanih vlaganj v nove proizvodne enote in omrežje v naslednjih letih bržkone obeta kolaps: poraba bo nenehno naraščala, proizvodni viri, ki jih imamo danes, pa bodo v naslednjih letih počasi, a konstantno ugašali.