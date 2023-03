Nepreslišano: Barbara Rogelj, vodja kulturnovzgojnega programa v Cankarjevem domu

Mladi, ki odraščajo v digitalnem svetu, so nedvomno drugačni kot ti, ki so odraščali v času knjig ali filma. Gre za drugačen tip pozornosti, dojemanja in uprizarjanja samega sebe, tudi telesnih tehnik. Samo pomislite, kako so mladi spretni s svojimi palci, kako virtuozni so v obvladovanju uporabniških vmesnikov, medtem ko naša generacija s pametnimi telefoni v primerjavi z njimi ravna izjemno okorno. Drugačne okoliščine privedejo do drugačnih posameznikov, v družbi so se zgodili premiki, ki jih, priznam, kulturna vzgoja včasih težko dohaja. Mladim je vse na dlani, ves svet, vzporedni svetovi, ki jim spodbujajo domišljijo.