V teh primerih imajo tožilci možnost, da vložijo novo obtožnico, vendar morajo priti pri tem dodati nove dokaze, česar pa, kot kaže, nimajo. Weinsteina bodo iz Los Angelesa vrnili na prestajanje kazni v New York, kjer je bil že pred leti obsojen zaradi podobnih dejanj.

Weinsteinova odvetnica Jacqueline Sparagna je dejala, da Weinstein vztraja pri svoji nedolžnosti.

Porota je 70-letnega Weinsteina decembra lani spoznala za krivega posilstva in spolnega napada na manekenko in igralko Jevgenijo Černišjovo ter ga obsodila na 16 let zapora. V New Yorku so ga obsodili na 23 let.

Porotniki niso dosegli soglasja glede obtožb Jennifer Siebel Newsom, režiserke dokumentarnih filmov in ženo kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, in manekenke Lauren Young. Slednja je bila priča že na sojenju v New Yorku, vendar tam ni bila vključena v obtožnico kot v Kaliforniji. Na torkovem zaslišanju je izrazila razočaranje, ker tožilstvo ne bo nadaljevalo s ponovnim sojenjem. »Deset let sem se borila, da bi dosegla pravico, a je nisem,« je dejala po odločitvi tožilstva v Los Angelesu.

Tožilci so sporočili, da bi Weinsteinu v primeru obsodbe zaradi spolnega napada nanjo verjetno dobil le dodatno leto dni zapora, kar po njihovi oceni ni vredno dodatnega sojenja. Deset porotnikov je glasovalo za obsodbo, dva pa se nista pustila prepričati.

Weinsteinovi odvetniki so sprožili pritožbeni postopek na obsodbo v New Yorku, kmalu pa nameravajo storiti podobno pri obsodbi v Los Angelesu. Obsojenec trdi, da so bili vsi spolni odnosi s tožnicami prostovoljni, nekatere pa celo zanika. V javnosti ga je sicer več kot 100 žensk obtožilo, da so morale imeti z njim spolne odnose, če so hotele nadaljevati z igralskimi karierami.

Obtožbe so okrepile gibanje Jaz tudi, ki je začelo opozarjati na moške, ki so na podoben način zlorabljali svoje pozicije moči.