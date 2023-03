Ob dnevu civilne zaščite (CZ) so minuli teden na regijski slovesnosti v Domžalah razglasili dobitnike priznanj in nagrad. V Medvodah so se razveselili bronastega znaka mladega Luka Ilinčiča, vodje skupine za podporo vodenju štaba Civilne zaščite Medvode. Petindvajsetletni inženir multimedije in diplomirani multimedijski producent se je lokalni civilni zaščiti pridružil pred leti, ko je kot ujeta oseba oziroma poškodovanec sodeloval na reševalni vaji ob potresu. »Bil sem navdušen. Akcija se mi je zdela vznemirljiva in zanimiva, zato sem odgovornim namignil, da bi me zanimalo delo v civilni zaščiti,« je svojo odločitev pojasnil vsestranski mladenič iz Spodnje Senice.

Sprva so mu ponudili naloge operaterja, nato se je posvetil izvajanju tehnične, informacijske in administrativne podpore ter vzpostavil sistem delovanja skupine, da lahko ta nemoteno deluje v vseh razmerah oziroma ob vseh vrstah intervencij. »Možnost pomagati ljudem mi pomeni notranje zadovoljstvo. Prav tako sta mi všeč ekipno delo in dejstvo, da znamo ljudje ob nesrečnih dogodkih stopiti skupaj, pomagati in s skupnimi močmi preprečiti najhujše,« svoje poslanstvo opiše Luka, ki s svojimi uspehi in nesebičnostjo izstopa tako med vrstniki kot občani. Pred zaposlitvijo v medvoškem podjetju, kjer se ukvarja z elektroniko, se je Luka kot dijak in študent izkazal z delovanjem v gledališču, raznih kulturnih društvih in na televiziji. Med drugim je pomagal kot tehnik, sodeloval v igralski zasedbi in opravljal delo v mladinskem centru, vselej odličnega učenca in dijaka ter zlatega maturanta pa so zaradi njegovih uspehov, predanosti in pomoči drugim pred leti okronali s priznanjem mladi up Medvod.

Na pomoč ob vsaki uri in dnevu

Lukovo znanje je danes dobrodošlo in učinkovito pri vseh nalogah, ki jih mora opraviti sistem zaščite in reševanja v posamezni občini, njegovo sodelovanje pa je iz občasnega prostovoljskega dela preraslo že v času epidemije covida, ko je bil vsak dan nepogrešljiv člen pri logistični podpori pri prevzemu hitrih testov, aktivnem sodelovanju pri hitrem testiranju, vodenju raznolikih evidenc za štab CZ in pri pripravi različnih analiz, ki so bile podlaga za učinkovito odločanje. Aktivno je sodeloval pri dezinfekciji objektov in v vseh fazah priprav na različna posredovanja. »Zanj ni pomembno, kateri dan je v tednu ali katera ura dneva je, vedno je pripravljen nesebično priskočiti na pomoč. Vsekakor je prepoznan kot eden izmed najdejavnejših mladih občanov naše občine,« plemenito delo Luka Ilinčiča, ki je danes glavni podporni steber CZ Medvode, opišejo na Občini Medvode.

Kot so pojasnili, je Luka v okviru CZ Medvode v minulem obdobju sodeloval tudi pri intervencijah razlitja nevarne snovi v letu 2018, posredovanju ob aviarni influenci, epidemiji in vaji SiQuake v letu 2020, vaji množične nesreče in intervencijah poplav v letu 2021 ter pripravi in urejanju humanitarne pomoči za Ukrajino, neurjih in drugih pomembnih akcijah. Na njegovo delovanje v sistemu zaščite in reševanja na občinski ravni in bronasti znak CZ so na medvoški občini zelo ponosni. Mlademu prostovoljcu pa omenjeno priznanje pomeni potrditev, da dela dobro, in spodbudo za nadaljnje delo.