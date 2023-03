Z raznovrstnimi dogodki in prireditvami se bodo v občini Kamnik tudi letos spomnili Maistrovega rojstnega dne in dediščine, ki jo je zapustil njihov rojak. »Še posebno slovesno bo ob prazniku naše občine, ki ga bomo zaznamovali v sredo, 29. marca, ko bodo na Glavnem trgu ob 16.30 sprva zadoneli udarni zvoki promenadnega nastopa Mestne godbe Kamnik. Ob 17. uri se bo začela proslava s položitvijo cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra, osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj občine Kamnik pa se bo začela ob 18. uri v Domu kulture Kamnik,« je povedal kamniški župan Matej Slapar in pozval k ogledu rojstne hiše Rudolfa Maistra na Šutni. »V rojstni hiši si bo mogoče na ta dan brezplačno ogledati stalno razstavo, ki je posvečena generalu in njegovim borcem,« je še pozval župan, za katerega bodo naslednji dnevi v marcu še kako naporni.

Naziv častnega občana Matevžu Kirnu

Ob letošnjem občinskem prazniku bodo na osrednji slovesnosti v domu kulture podelili naziv častni občan, dve zlati, tri srebrna in dve bronasti priznanji občine Kamnik. »Občinski svet podeljuje naziv častnega občana Matevžu Kirnu za desetletja sponzoriranja kamniškega športa, velikodušno pomoč skupnosti ter za povezovanje in vodenje kamniškega gospodarstva v smeri vsakokratnega razvoja. Gospodarstvenik, dolgoletni direktor Calcita in velik lokalpatriot,« je Slapar obrazložil imenovanje 75-letnega Kirna, enega najuspešnejših kamniških gospodarstvenikov. Poudaril je tudi njegovo angažiranje v krajevnih skupnostih Kamniška Bistrica in Godič, kjer je v preteklosti pomembno prispeval k razvoju prometne infrastrukture in varnih šolskih poti. Že desetletja tudi lajša finančna bremena staršev učenk in učencev Osnovne šole Stranje pri kritju stroškov udeležbe v zunajšolskih dejavnostih. Zlato priznanje bodo na prireditvi podelili Ivanu Resniku, ki je zaslužen za uspešno izpeljane obnove kamniških planinskih koč ter promocijo planinstva v občini in Sloveniji. Zlato priznanje si je prislužilo tudi kulturno društvo Simfonični orkester Domžale - Kamnik za vrhunskih 50 let ustvarjanja z raznovrstnimi, tematsko zaokroženimi, vedno izvirnimi in kakovostno izvedenimi projekti, kot tudi tradicionalnimi klasičnimi glasbenimi koncerti.

Srebrno priznanje bo prejelo Kulturno društvo Tuhinj za več kot 70-letno uspešno in prizadevno delo na področju ljubiteljske kulture, ohranjanja etnološke dediščine in širjenja kulture med ljudmi. Za dolgoletno delo na področju kulture, turizma, dobrodelnosti in odkrivanja lokalne zgodovine bodo prav tako s srebrnim priznanjem nagradili Marijo Mošnik, ki je bila dva mandata tudi članica občinskega sveta občine Kamnik. V tem času si je zelo prizadevala za obnovo kulturnih domov, izboljšanje pogojev bivanja invalidov in starejših v kamniški občini, bila je tudi pobudnica vgradnje dvigala za invalide v Domu kulture Kamnik. Srebrno priznanje bo prejel tudi Srečko Podbevšek. V obrazložitvi so zapisali, da niso spregledali njegovega dolgoletnega udejstvovanja na področju alpinizma in gorskega reševanja, nadpovprečne angažiranosti pri vodenju društva Gorska reševalna služba Kamnik in odločilnega prispevka pri pridobivanju društvenih prostorov.

Po bronasto priznanje bo na oder kulturnega doma prišla Marjana Cvirn, ki jo bodo nagradili za njen prispevek pri širjenju reje in prepoznavnosti drobnice tako v kamniški občini kot tudi zunaj njenih meja. Občinski svet občine Kamnik bo z bronastim priznanjem izkazal spoštovanje tudi Mariji Juteršek, in sicer za dolgoletno neutrudno delovanje na humanitarnem področju. Slednja poslanstvo in smisel življenja vidi v pomoči ljudem v stiski, kar tudi sovpada s temeljem delovanja humanitarne organizacije Karitas, ki se ji je pridružila že pred več kot tridesetimi leti.