Na Gorenjskem se je v bližini Torovega na avtocesti v ograjo zaletel 43-letnik. Ta je napihal 0,55 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v bolnišnico, kazen ga bo pričakala, ko bo prišel domov. Sicer pa so gorenjski policisti nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov opravljali v torek popoldne. Ustavili so 114 voznikov, napihal je eden. Pravijo, da bodo take nadzore nadaljevali. »S tem želimo doseči, da bi se vsak voznik zavedal svoje odgovornosti in spoštoval prometna pravila. V primeru, da jih bo kršil, bo stopnja verjetnosti, da ga bomo ustavili, kontrolirali in ustrezno sankcionirali, zelo velika. Želimo, da bi bilo kršitev prometne zakonodaje vedno manj, s tem bi bili v prometu vsi udeleženci varnejši,« je pojasnil Roland Brajič s PU Kranj.