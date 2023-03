Pedro je ob tem na Twitterju zapisal tudi, da gre za žalostno tragedijo, svojcem žrtev in žrtvam nesreče pa je ponudil »objem solidarnosti«.

V kolumbijski nacionalni agenciji za rudarjenje ANM so ob tem pojasnili, da so dva rudarja rešili. Ob tem so izrazili obžalovanje ob nesreči in ponudili solidarnost svojcem žrtev.

Nesreča se je zgodila v premogovniku, ki je s podzemnimi rudniškimi jaški povezan še s petimi premogovniki v bližini. Rudarji so ujeti na globini 900 metrov, kar še dodatno otežuje reševanje.

Premog in nafta sta sicer glavni izvozni dobrini Kolumbije, nesreče pa so pogoste predvsem v nezakonitih kopih. V isti regiji je tako že avgusta prišlo do nesreče v nezakonitem premogovniku, iz katerega pa so uspešno rešili devet rudarjev. Kolumbija je sicer lani zabeležila 148 smrti zaradi nesreč v rudnikih.

Nezakonito rudarjenje je sicer poleg tihotapljenja drog eden izmed glavnih virov financiranja za kolumbijske oborožene skupine, ki se zadnjih šest desetletij borijo proti kolumbijskim oblastem.