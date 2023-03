Digitalni sejem poezije je gostil 96 dogodkov in projektov 88 organizacij, festivalov in posameznikov, ki so predstavili pesniške dosežke različnih narodov, kultur in jezikov. Tako je Poetry Expo 2023 gostil velike prepoznavne festivale, denimo European Poet of Freedom Festival in Ledbury Poetry Festival, PEN center Armenije, San Miguela in druge institucije, kot so Narodni muzej romunske literature v Bukarešti, Latvijska literatura, Burg Hülshoff - Center za literaturo in pesniške kolektive ter posameznike, kot so ORBITA, Maarten Inghels, Jazra Khaleed in Bardthesque.

Ob že prepoznavnih velikih imenih svetovne literature je spletni sejem ponudil tudi druge vsebine, vse od video branj, filmskih premier, povezovanja literature z drugimi umetniškimi vejami in žanri do inovativnih uporab poezije skozi nove medije in umetno inteligenco, so zapisali na Beletrini.

V okviru festivala je bil razglašen tudi letošnji dobitnik prestižne nagrade Homer, ki jo je posthumno prejel estonski pesnik Jaan Kaplinski, izdali pa so tudi dve antologiji Versopolis s fokusom na sodobni grški poeziji in ustvarjanju pesnic iz Latinske Amerike.

»Z odpravljanjem meja med nacionalnimi kulturami in umetniškimi zvrstmi ter spodbujanjem raznolikosti, svobode in družbene angažiranosti, smo ob pesniških stvaritvah z vseh koncev zemeljske oble ponovno dokazali živost in nujnost poezije. Spodbujeni z dobrimi rezultati in odzivi tako občinstva kot sodelujočih zato že pripravljamo novo izvedbo digitalne iniciative Poetry Expo 2024, ki bo zaživela v naslednjem letu,« je napovedal glavni koordinator projekta Versopolis Aljaž Koprivnikar.

Prvi digitalni sejem poezije je na spletnem portalu Versopolis.com potekal od 31. januarja do 12. marca pod sloganom Connecting by poetry, creating for the future (Povezovanje s poezijo, ustvarjanje za prihodnost). Svetovna kulturna skupnost je lahko predstavila svoje projekte znotraj petih digitalnih paviljonov, osredotočenih na teme priložnosti, trajnosti, človeške in umetne ustvarjalnosti, prihodnjih obetov in povezovanja, so še zapisali na Beletrini.