Na primer verbalnega nasilja je na Twitterju opozoril družinski zdravnik v ZD Kamnik Rok Ravnikar, sicer tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije. Kot je pojasnil za STA, je nezadovoljni pacient najprej klical na recepcijo zdravstvenega doma in grozil osebju.

Kasneje so ga vezali v ambulanto Ravnikarja, kjer je najprej grozil medicinski sestri, nato pa še zdravniku, z besedami, »da njemu ne bo nihče govoril, kdaj bo dobil zdravila, in da bo prišel v ZD Kamnik in vsem polomil noge«.

Ravnikar je nato dogodek prijavil policiji, ki je po njegovih besedah postopek korektno opravila.

Na Policijski postaji Kamnik so nato na ljubljansko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi dejanja grožnje. Tožilstvo je ovadbo zoper pacienta zavrglo, saj da gre za »splošne grožnje, ki niso toliko konkretizirane, da bi bilo mogoče sklepati, da bo takšno dejanje neposredno storil prav zoper naključna sogovornika, ki sta v ZD Kamnik govorila s pacientom«, je razvidno iz sklepa tožilstva, ki ga je Ravnikar objavil na twitterju.

To, tako Ravnikar za STA, ni dober znak za zaposlene v javnih zdravstvenih ustanovah, kjer nasilje nima mesta. Če je problem pri obravnavi takih primerov v zakonodaji, se mora ta spremeniti, če je problem v praksi tožilstva in sodstva, da se takšne stvari ne sankcionirajo, pa gre za napačno sporočilo, je ocenil.

Sam je namreč prepričan, da je treba posameznike, ki svoje probleme ali zahteve rešujejo z nasiljem, ustaviti že v začetku: »Ko se enkrat taka oseba navadi, da z nasiljem in grožnjami pride do svojega, smo izgubili priložnost.«

Beovićeva pa je v izjavi za medije dejala, da imajo zdravniki vtis, da se nasilje povečuje, verbalno nasilje pa da postaja sprejemljiv način komunikacije. »Vsi v družbi se moramo truditi, da naredimo verbalno nasilje nesprejemljivo,« je poudarila.

Spomnila je, da je bila glede nasilja nad zdravstvenimi delavci že podana pobuda, da bi bilo takšno nasilje preganjano po uradni dolžnosti. »Takrat je bilo to zavrnjeno, češ da bi šlo za preširoko zakonsko določilo,« je pojasnila.

Glede na trenutno stanje v zdravstvu ocenjuje, da bi bila pobuda pametna, z namenom zaščite zdravstvenih delavcev, pa tudi za zmanjševanje nasilne komunikacije v družbi.

Napovedala je, da se bodo povezali z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije in se skupaj dogovorili za kampanjo za »razelektritev situacije«, s katero bodo spodbujali ljudi k vzpostavljanju normalnih in prijaznih odnosov, ki pripomorejo tudi k boljši obravnavi.

Opozorila je, da primeri nasilja pri zdravstvenih delavcih na dolgi rok puščajo slab občutek in neprijetno stanje. Če se nasilje ponavlja ali gre za več primerov, taki zdravstveni delavci potrebujejo pomoč na daljši rok, je poudarila.

Ob tem so iz zdravniške zbornice sporočili, da glede prijav spodbujanja sovraštva in nasilja do zdravstvenega osebja pod objavo skupine Mladi zdravniki Slovenije na Facebooku s strani preiskovalnih organov še niso prijeli nikakršnega odgovora. Zato so danes ponovno posredovali prošnjo za pojasnilo, ali je bila zadeva že obravnavana oziroma kdaj bo.

Kot je znano, je zbornica na predlog skupine zoper deset posameznikov, ki so na družbenih omrežjih širili sovražni govor, usmerjen zoper zaposlene v zdravstvu, vložila kazenske ovadbe.