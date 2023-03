Sodnica Meri Mikac je v obrazložitvi sodbe povedala, da je obrambi prepričljivo uspelo dokazati, da je šlo pri poslu z delnicami Intereurope za kreditiranje Istrabenza, za tako imenovane repo pogodbe, in ne za dogovorjen posel ter naklepno oškodovanje Istrabenza in pridobivanje koristi za Maksimo Holding. Tako je na sodišču potrdila tudi sodna izvedenka.

Igorja Bavčarja včeraj ni bilo na sodišče. Tožilka Mateja Jagrič Zajec, ki je za Bavčarja zahtevala dve in pol leti zaporne kazni, pa je že napovedala pritožbo na višje sodišče. »Oprostilna sodba me je malce presenetila, pričakovala sem obsodilno sodbo,« je povedala. Tožilstvo je prepričano, da je šlo za dogovorjen posel, ki so ga v Istrabenzu tudi prikrivali nadzornim organom.

Gre za posel iz leta 2007, ko je Istrabenz vstopil v terminski posel, ki ga je z Banko Celje sklenila Maksima Holding. Slednjo naj bi prek družbe FB Investicije lastniško obvladoval prav Bavčar. Škodo, ki jo je utrpelo podjetje Maksima Holding ob zapadlosti terminskega posla, je nato prevzel Istrabenz, kjer je bil Bavčar predsednik uprave. Tožilstvo je očitalo, da naj bi bil Istrabenz oškodovan za 3,7 milijona evrov, družba Maksimi Holding pa naj bi pridobila 3,16 milijona evrov nezakonite koristi.

Prvostopenjsko sodišče je aprila 2019 Bavčarja in Golubića spoznalo za kriva. Bavčarja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo v zadevi Istrabenz izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora, Golubića pa je obsodilo na eno leto in osem mesecev zapora. Leta 2020 je višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo zadevo v ponovno sojenje pred spremenjenim senatom. To se je začelo februarja lani.

Tožilstvo je za Bavčarja in Golubića ob ponovljenem sojenju predlagalo enaki kazni. Koprsko sodišče je v drugo pritrdilo obrambi, oba obtožena pa sta bila oproščena.

