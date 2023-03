Izjava v Trumpovem slogu je po mnenju ameriških pravnih strokovnjakov nepričakovano darilo posebnemu tožilcu Jacku Smithu, ki Trumpa preiskuje v zvezi z napadom na kongres.

Pence je konec prejšnjega tedna na večerji v Washingtonu dejal, da bo Trumpu, ki je 6. januarja 2021 ogrozil njega, njegovo družino in vse druge v kongresu, sodila zgodovina. Sam mu sicer noče soditi, saj njegovi odvetniki na sodišču kljub vsemu spodbijajo poziv na zaslišanje v Smithovi preiskavi.

Trump je v ponedeljek med letom na zborovanje v Iowi v pogovoru z novinarji vztrajal pri svoji laži o ukradenih volitvah in dejal, da do napada ne bi prišlo, če bi ga Pence ubogal in razveljavil izide volitev. Pence je bil na dan izgredov v formalni vlogi predsedujočega kongresu, ko so tam formalno potrjevali izide predsedniških volitev 2020.

Trump ga je že pred tem pozival, naj razveljavi izide po posameznih državah in mu omogoči, da ostane na oblasti. Pence mu je odvrnil, da nima takšnih ustavnih pooblastil in je pri tem vztrajal. Trumpovi napadalci so potem med drugim navijali, da se Pencea obesi.

»Če bi poslal glasove nazaj zakonodajalcem, ne bi imeli težav s 6. januarjem, zato ga lahko v marsičem krivite za 6. januar. Če bi jih poslal nazaj v Pensilvanijo, Georgio, Arizono (...) verjamem, da bi imeli, kot prvo, drugačen izid. Verjamem pa tudi, da ne bi imeli 6. januarja, kot mu pravimo,« je dejal Trump.

S tem je Trump, ki je že najavil vnovično kandidaturo za predsedniške volitve leta 2024, prvič neposredno potrdil to, česar ga je obtožil kongresni preiskovalni odbor, in sicer, da je vodil prizadevanja za spodkopavanje izida demokratičnih volitev.