Petintridesetletni Hrušičan je v drugi tretjini ob igri z dvema hokejistoma več odložil plošček Drewu Doughtyju, ki je z močnim strelom premagal Iljo Sorokin za vodstvo kraljev z 2:1.

Domači so se znašli v zaostanku v 12. minuti, ko je Pierre Engval zadel za otočane, v drugi tretjini pa je sledil juriš moštva iz Los Angelesa. Poleg Doughtyja (27. minuta) so zadeli še Blake Lizotte (22.), Alex Iafallo (28.) in Trevor Moore (33.).

Pred koncem druge tretjine je zaostanek gostov zmanjšal Jean-Gabriel Pageau (38.), v prazno mrežo pa je 53 sekund pred koncem tekme za LA zadel še Quinton Byfield.

Kralji so slavili še šestič na zadnjih sedmih tekmah in ostajajo za petami vodilnima moštvoma na zahodu. V pacifiški diviziji sicer vodi Vegas. Zlati vitezi so za 90. točko sezone in četrto zmago zapovrstjo ugnali Philadelphia Flyers s 5:3. Kings imajo 87 točk in so drugi v diviziji.

Dallas Stars po porazu proti Vancouver Canucks z 2:5 ostajajo na vrhu centralne divizije s 87 točkami in so drugi na zahodu.