Šolski sistem: Večna reforma

V prvem šolskem letu po obdobju koronskih »izrednih razmer« se je odprla debata o socializaciji in ponovnem vzpostavljanju tesnejših stikov med učenci v šolah. Pedagoški strokovnjaki so v Dnevnikovem Objektivu objavili odmevno pismo, v katerem so poudarili pomen socialno-emocionalnega vidika vzgoje in izobraževanja. Zapisali so, da je pri izobraževanju pomembno tudi učenje sobivanja, sodelovanja, solidarnosti in spoštovanja različnosti. V šolah učenci preživijo velik del svojega časa in v njih se – prav tako kot v družinah – oblikujejo socializacijski vzorci. V času, ko so se mnoge družbene strukture okrušile, ima tako šolsko okolje nalogo, da zaščiti duševno zdravje otrok. Iskanje ravnotežja v šolskem sistemu pa je povezano tudi z blaženjem izhodiščnih neenakosti oziroma socialno-ekonomskih razlik med družinami, iz katerih izvirajo otroci. Poročali smo že, da je šola v Sloveniji načeloma egalitarna, a da v resnici ne izenačuje razlik do te mere, da bi ponujala vsem enako odskočno desko.