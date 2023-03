Plakati, ki se nahajajo v okolici Galerije Jakopič, bodo mimoidoče spremljali do 27. marca. Nagovarjali jih bodo k ozaveščanju o pomenu ponovne uporabe, saj so tudi same plakate zasnovali v čim večji meri ponovne rabe različnih materialov, kar je bil princip dela že pri nastajanju razstave Valovanje: Vizualni dnevnik vode. Slednjo, ki bo v Galeriji Jakopič na ogled do 4. junija, so v galeriji pripravili skupaj z nizozemsko mednarodno agencijo za dokumentarno fotografijo in vizualno pripovedovanje NOOR Images. S plakatno akcijo pa so se sodelujoči med procesom ustvarjanja skušali prebiti tudi do tehtnih premislekov o alternativnih možnostih oglaševanja. Včeraj so tako študenti, dijaki in mentorji iz štirih umetniških šol stebre TAM-TAM, ki je sicer medijski partner projekta, preobrazili v umetnine na temo vode, celodnevno postavljanje stebričev pa so ob 18. uri sklenili s sprehodom po vseh lokacijah, pri čemer so si vzeli čas tudi za predstavitev svojih del.

