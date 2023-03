Zadnji tekmi osmine finala lige prvakov sta na videz tisti, ki naj bi bili glede na izida na prvih obračunih najmanj dramatični. Real Madrid je namreč večino dela opravil že na gostovanju v Liverpoolu, ko je po zaostanku z 0:2 prišel do zmage s kar 5:2. Napoli, ki je letos v izjemni formi, je brez težav v Frankfurtu odpihnil Eintracht z 2:0.

V Liverpoolu je na prvi tekmi osmine finala kazalo, da bodo gostitelji dali nekaj zadovoljstva navijačem v sicer slabi sezoni, a je nato Real Madrid pokazal, zakaj je s 14 naslovi daleč najtrofejnejše moštvo v tem tekmovanju. A je nato kraljevi klub zapadel v manjšo krizo, saj je v prvenstvu dvakrat remiziral, klonil v pokalu proti Barceloni, nazadnje pa le slavil proti Espanyolu. Slabši rezultati so pod vprašaj postavili celo glavnega trenerja Carla Ancelottija, ki je prekaljen maček v ligi prvakov. »Visoko prednost smo imeli že lani proti Chelseaju v četrtfinalu, a nato trepetali. Če mislimo, da smo posel že opravili, se motimo. Pričakujem 90 minut igre na najvišji ravni, v nasprotnem primeru nas nasprotnik lahko rani,« svoje igralce opozarja Carlo Ancelotti.

Liverpool je proti Manchestru Unitedu pokazal, da je lahko ob dobrem dnevu izjemno nevaren, saj je slavil zmago s kar 7:0, a je zadnji remi proti Crystal Palacu z 0:0 realnejši pokazatelj letošnje sezone angleškega moštva. Pred kako zahtevno nalogo je Liverpool, govori dejstvo, da Real Madrid v izločilnih bojih evropskih tekmovanj še nikdar ni klonil z razliko treh golov. »Zaskrbljen sem. Če pogledamo naše igre pred domačimi navijači, potem smo v prvenstvu med štirimi najboljšimi. V gosteh pa smo porazni. Zdaj nas čaka Real Madrid v gosteh, obenem pa imamo tri gole zaostanka,« pravi trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki ga čaka težko delo za preboj v ligo prvakov v prihodnji sezoni.

Napoli utegne biti eden skritih favoritov v letošnji sezoni lige prvakov. Italijansko moštvo ima pod vodstvom Luciana Spalettija v domačem prvenstvu kar 18 točk prednosti pred drugouvrščenim Interjem in tako že obe roki na scudettu, ki so ga nazadnje osvojili daljnega leta 1990. Kapetan Giovanni Di Lorenzo in soigralci se lahko tako v popolnosti posvetijo ligi prvakov, v kateri so z nogo in pol že v četrtfinalu. »Ne smemo razmišljati o tem, da smo že v četrtfinalu. Tekme se moramo lotiti enako kot prve,« je jasen Luciano Spaletti. Eintracht ni v najboljši formi, saj je po porazu z Napolijem klonil še proti Leipzigu, nato pa remiziral z Wolfsburgom in Stuttgartom. »Naših navijačev v Neaplju zaradi odločitve tukajšnjih oblasti ne bo, a njihovo podporo čutimo na vsakem koraku. Jesper Lindstroem bo zaradi poškodbe gležnja odsoten nekaj tednov, v napadu pa bo priložnost dobil Rafa Borre, ki si jo zasluži. Prepričan sem, da bo brez težav nadomestil suspendiranega Koloja Muanija,« ostaja optimističen trener Eintrachta Oliver Glasner.