Natanko mesec dni pred dogodkom je pred slovensko javnost stopila ženska teniška reprezentanca Slovenije, ki jo 14. in 15. aprila v Kopru čaka eden vrhuncev ekipnih bojev v slovenski zgodovini. V odločilnem boju za vstop v elitno skupino pokala Billie Jean King, v katerem nastopa le najboljših dvanajst reprezentanc na svetu, se bo Slovenija na peščenih igriščih glavnega mesta Obale pomerila z Romunijo. Spomnimo, da si je Slovenija pomemben dvoboj priigrala lani, ko je aprila najprej napredovala iz prve svetovne skupine v Turčiji, novembra pa je v polfinalu kvalifikacij v Velenju presenetljivo premagala Kitajsko, potem ko je dve posamični zmagi priigrala Kaja Juvan, odločilno točko pa je senzacionalno prispevala Nina Potočnik.

»Priprave potekajo nemoteno. Pri tem nam močno pomaga Mestna občina Koper, ki nas podpira na vsakem koraku. Takšne podpore nismo bili vajeni doslej na skoraj nobeni reprezentančni akciji. Okolica Bonifike ima izjemen potencial za organizacijo tako velikega dvoboja, kot se obeta sredi aprila. Hkrati imamo veliko manevrskega prostora za postavitev vseh potrebnih tribun ter prostorov za medije in pomembne goste. Klima in energija v okolici teniškega centra sta izjemni,« je prepričan direktor Tenisa Slovenije Gregor Krušič ter dodaja, da bodo vstopnice za dvoboj brezplačne, škarje in platno razdelitve pa bo imela v rokah v večini organizacijska mestna občina. Zgornja meja gledalcev bo znašala 1500 navijačev, kar bi pomenilo, da bi bilo potrebno postaviti dodatno tribuno. V nasprotnem primeru bo infrastruktura prilagojena, saj se pri Tenisu Slovenija zavedajo, da je izjemno pomembno vzdušje na dvoboju, saj gledalci lahko ves čas bučno navijajo za domačo reprezentanco.

Znana slovenska šesterica

»Da smo si priigrali tako pomemben dvoboj, kaže, da smo bili v zadnjih letih na pravi poti. Sledili smo projektu selektorja Andreja Kraševca in predsednika strokovnega sveta Marka Pora. Do ambicioznega cilja, ki smo si ga zadali, nas loči še ena stopnica, vsi se zavedamo, da najtežja,« meni Krušič. »Romunov zaenkrat na ogled prizorišča še ni bilo, dvomim pa, da bodo sploh prišli. S tamkajšnjim direktorjem teniške zveze sva zelo dobra prijatelja in se večkrat slišiva. Poleg tega ves potek priprave nadzoruje mednarodna inštitucija, zato Romuni nimajo pomislekov okrog organizacije. Tudi namestitev za vseh trinajst članov bo zelo kvalitetna. Naše osnovno pravilo je, da želimo nasprotnika premagati na igrišču, ne izven njega.«

Reprezentančni selektor Andrej Kraševec je včeraj razkril slovensko postavo. Na razpolago bo imel vse najboljše slovenske igralke, na čelu s Kajo Juvan in Tamaro Zidanšek. Nini Potočnik in Pia Lovrič bo delala družbo še Ela Nala Milić, kot šesto pa je Kraševec v reprezentanco povabil tudi redno udeleženko zadnjih reprezentančnih akcij Živo Falkner, tako da bo parno imel dobro pokrit trening. Zbor reprezentance na prizorišču bo v ponedeljek, 10. aprila. Kraševčeva pomočnika bosta Blaž Kavčič in Daniel Šantl. »Pričakujem trd boj. Tekmice sem že začel analizirati, v naslednjih dveh dneh, ko bomo videli zaključno prijavo, pa se bom dvoboju še bolj posvetil. Kot večni optimist sem mnenja, da imamo 51 odstotkov možnosti za zmago,« v svojem slogu pravi Andrej Kraševec.

Nina Potočnik in Pia Lovrič v Mariboru in Murski Soboti

Slovenski selektor je dejal, da je ves čas v stiku z najboljšima slovenskima teniškima igralkama Kajo Juvan, ki jo po spodletelem nastopu v Indian Wellsu konec tedna čaka turnir v Miamiju, in Tamaro Zidanšek. Konjičanka se je odločila, da bo sezono začela na turnirjih nižje ravni. »Nobena od njiju zaenkrat ni sezone začela tako, kot si je želela. Obe igralki sta v preteklosti dokazali, da najboljše igre kažeta v slovenskem dresu. Naša naloga je, da pripravimo čim boljše vzdušje, kar smo že večkrat dokazali, da smo temu kos. Verjamem, da bo tako tudi tokrat,« napoveduje Kraševec.

Medtem ko sta bili najboljši Slovenki v tujini, sta včeraj pred novinarje stopili Pia Lovrič in Nina Potočnik. Obe v naslednjih dneh čakata močna mednarodna turnirja v Sloveniji, in sicer oba na trdi podlagi na Braniku v Mariboru in v Murski Soboti. »Sezono sem začela odlično, in sicer z uvrstitvijo v finale turnirja v Turčiji, nadaljevanje pa mi ni šlo po načrtih. V zadnjih mesecih dajem večji poudarek turnirjem na trdi podlagi, na kateri pa se ne znajdem tako dobro kot na pesku. Veselim se dvoboja proti Romuniji. Prepričana sem, da bomo v reprezentanci ustvarili dobro vzdušje, s katerim bomo skušale premagati uveljavljene tekmice,« napoveduje Nina Potočnik. »Tudi jaz sem sezono začela dobro z uvrstitvijo v polfinale, nadaljevala pa slabše. Na treningih mi gre sicer odlično. Sem zdrava, zato pričakujem, da bom prej ali slej boljše igre prikazala tudi na tekmah,« meni Pia Lovrič.

