Morilcu žene znižali kazen na 23 let

Goranu Ilikiću, ki je v začetku predlanskega leta v Kamniku do smrti zabodel ženo, s katero sta bila v razveznem postopku, so višji sodniki znižali kazen s 25 na 23 let zapora. Obramba z zahtevo po ponovljenem sojenju ni uspela. Prav tako ne tožilstvo, ki je terjalo zvišanje kazni.