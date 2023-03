V izjavi za javnost je ameriška vojska pojasnila, da sta njen izvidniški dron prestregli dve ruski letali, pri čemer je eno od njih zadelo propeler letalnika, ki je nato padel v morje.

»To nevarno in neprofesionalno dejanje Rusov je skoraj povzročilo nesrečo obeh letal,« je poudaril Hecker. Ruska lovca naj bi namreč pred trčenjem na dron zlivala gorivo in neprofesionalno ter nevarno letela okoli njega.

Dodali so še, da bo ameriško letalstvo nadaljevalo z delovanjem v mednarodnem zračnem prostoru. Ob tem so Rusijo pozvali k profesionalnemu in varnemu vedenju.