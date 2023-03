Za vrtičke gre

Na včerajšnjem koalicijskem vrhu so ponovno razpravljali o vseh mogočih reformah. Tudi o šolski. Ker je vse še zavito v meglo, je kot svetilnik zasvetila napoved predsednika vlade, da bodo prvi znaki šolske reforme vidni že septembra letos. Napovedal je namreč, da se bodo najprej lotili zdrave šolske prehrane in bodo zato septembra »princip trajnostnega razvoja in obdelovanja zemlje vpeljali čim globlje v šolski sistem«. Ali po domače: šole bi imele vrtove. Ker res – v šolah niso problem pomanjkanje učiteljev, pehanje učencev zgolj za ocenami, nepotreben balast v učbenikih in podobne nepomembne teme, problem je pomanjkanje vrtičkov.