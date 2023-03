Bo “poroka” Slovenskih železnic in Avtobusne postaje Ljubljana spodletela?

Slovenske železnice so se z lastniki družbe Avtobusna postaja Ljubljana dlje časa pogajale o odkupu delnic, proti koncu lanskega leta pa je v načrtovanem prevzemu zaškripalo. Kaj je razlog za to in zakaj je avtobusna postaja v prestolnici neugledna?