Država oklestila škodo zaradi lanske suše

Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah je pripravila predlog končne ocene škode zaradi suše, ki je kmete prizadela lani. Delno oceno iz lanskega oktobra je z nekaj manj kot 162 milijonov evrov oklestila na 148,47 milijona evrov. Iz kroga upravičencev do državne pomoči so namreč izločili vinogradnike, hmeljarjem pa so prvotno oceno škode znižali.