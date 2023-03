Ne glede na to, ali ste namenjeni v narodni park Krka ali na kakšno drugo destinacijo ali pa je park le na vaši poti, se ne pozabite ustaviti in si odpočiti ob pogledu na Krko. Vse, kar morate storiti, je, da zavijete z glavne ceste in sledite rjavi turistični tabli do razglednih točk, ki ponujajo pogled na modra in zelena prostranstva narodnega parka Krka.

Razgledna točka Čikole

Če se odpravite po levem bregu Krke proti Visovcu ali Roškemu slapu, preden se povzpnete na Miljevce, to nenavadno, ploščasto skalnato območje, ki ga krasijo nekatere izmed največjih naravnih in kulturnozgodovinskih lepot Hrvaške, morate mimo kanjona Čikole. Ko se boste vozili po serpentinah, vaše oči pa bodo uprte v visoke pečine kanjona, ne boste obžalovali, če se boste ustavili in si jih ogledali pobliže. Na desnem bregu točke Čikole, tik ob cesti, ki vodi iz smeri Šibenika proti Pakovemu Selu, je lovišče in razgledna točka s pogledom na to svojevrstno kraško reko, ki se, zožena med apnenčastimi skalami, bori proti suši. Za kanjon Čikole je značilna izredna surovost, ki jo poudarjajo mogočne oblike borovcev, neprehodnost kanjona in pogosto izsuševanje struge. Takšna nedostopnost je bila v preteklosti zaželena, zato na tem območju najdemo jami s paleolitskimi najdišči in gradišče Ključica, največje in najbolje ohranjeno srednjeveško gradišče v narodnem parku Krka.

Kanjon reke Čikola je dolg 14 kilometrov in ponekod globok do 170 metrov. Začne se takoj ob izlivu reke s Petrovega polja pri Drnišu in se konča šest kilometrov pred njenim izlivom v Krko, to je tri kilometre od jezerskega dela reke. Od leta 1965 je zaščiten. Položne strani kanjona so poraščene z gosto makijo (ki sodi v skupino hrastov), gabrov in drugih dreves. Ob vodi je mogoče videti ponirke in številne druge vodne ptice. V sušnem obdobju svetli kamni v strugi, obdani z reko, ustvarjajo impresivno sliko.

Razgledna točka Visovac

Otok Visovac s prepoznavnimi jablanami leži na mirnem jezeru. To je znamenitost, ki jo lahko uživate z več krajev na bregovih Krke. Na razgledišču stoji tudi Petar Svačić, zadnji hrvaški narodni kralj, ki gleda na ta »Gospin otok«, v eni roki drži meč, v drugi ščit. Po legendi se je Petar Svačić, zadnji kralj hrvaške krvi, rodil v mestu Kamičko, zgrajenem nad sotesko nad Krko, na območju Miljevca, na robu vasi Brištane. Leta 2002 so mu ob praznovanju 900-letnice njegove smrti na vrhu Visovačke Brine postavili spomenik, ki je delo akademskega kiparja Kažimirja Hraste. S te razgledne točke vodijo serpentine do Stinic, kjer je pomol za čolne, ki vozijo potnike in romarje na Visovac. Tu se neuradno začne mistični srednji tok reke Krke. Na ta vtis najprej namigne »Gospin otok« Visovac, »bela skala« sredi jezera, kjer že od 15. stoletja živijo in molijo frančiškani. Zato je ta razgledna točka idealna, da se za nekaj časa ustavite in preden se odpravite do samega otoka ali skozi stoletni gozd medunca in belega gabra, občudujete odprtost prostora. Na tej točki lahko stopite na učno pohodno pot Stinice–Roški slap–Oziđana jama, kjer je center za obiskovalce Hiša Kuželj na Visovcu.

Pogled iz samostana Krka

Menihi so vedno iskali mirne in osamljene kraje, kjer bi se lahko posvetili premišljevanju, molitvi in ​​predanemu delu. Zato so templji in samostani na prvi pogled pogosto skriti in v okolju nepopisne naravne lepote, ki navdihuje in spodbuja k razmišljanju. Če iz Kistanj krenete po serpentinasti cesti proti Carigradski Dragi, boste z urejenega razgledišča zagledali samostan Krka. Tam, kjer je Krka zaradi mehkejših kamnin lahko razširila dolino in mirneje tekla, je majhna, krotka ravnica, kjer reka daje vtis, da spi. Je kraj, kjer so »vrata zaprta pred vsemi vetrovi in ​​kjer se samostan pojavi nenadoma, iz katere koli smeri je popotnik prišel«. V pokrajini prevladuje pomirjujoče zelenje, ki meji na cerkev in samostan, večstoletno domovanje pravoslavnih menihov sv. Vasilija. Morda boste opazili samostanske živali, ki se prosto pasejo, ali pa čoln, ki vozi turiste z Roškega slapa. Če bi si namesto lastnega avtomobila predstavljali konjsko vprego, bi se svet tukaj zlahka zdel nekaj stoletij mlajši.

Medtem ko vetrič prinaša bogat vonj po kadilu iz bogoslužja, vode, zemlje, kamnov in bujnega rastlinja na rodovitno blatno zemljo, ki jo prinaša reka, lahko iz okoliških trstičja in luž prisluhnete pticam in dvoživkam. In ko ste že tako blizu, se splača spustiti še malo nižje in se sprehoditi po poti do samostana in njegove bogate zakladnice ter pod zemljo skritih katakomb. Kajti lepota je najpogosteje na skritih mestih, pa tudi v skromnih dušah pričevalcev bogate zgodovine.