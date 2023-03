Ob 8.30, takrat ko se začnejo gosti hotela zbirati v zajtrkovalnici, so v sobi pred zajtrkovalnico že zbrani ponudniki lokalnih dobrot. Na prvi mizi se predstavlja kmetija Pr' Andreco. Njihova glavna dejavnost je pridelava različnih vrst sezonske zelenjave, skrbijo pa tudi za nasade rdečega in črnega ribeza, ki ga nato predelajo v okusne marmelade in sokove. In še posebnost: iz črnega ribeza edini v Sloveniji pridelujejo tudi ribezovo sadno vino. Poleg je ponudba s Katjinih vrtov s kmetije Janša, pri kateri padeta v oči jagodni džem in zeliščna sol. »Da, goste hotela kar precej zanima, kaj je to, katere so sestavine in pri katerih jedeh jo lahko uporabimo, to zeliščno sol,« se je nasmejala Staša Čelik Janša.

Domači čaji, marmelade, siri ...

Radmila Lapuh prihaja s kmetije Pr' Obvak. »Pri nas pridelujemo in predelujemo dragocene plodove aronije in sibirske borovnice. Poleg svežih sadežev ponujamo seveda tudi sok, sirup, marmelade in čaje. Da, zelo okusni so, predvsem pa zdravi. Kar vzemite kozarec, ne bo škodilo.« Marija Reš pa z Vrta okusov ponuja marmelade, čaje, zelišča, kutinove bombone, med s suho aronijo in še veliko vsega, na kar smo že skoraj pozabili, pa je tako dobro, predvsem pa usklajeno z naravnim koledarjem.

»Danes smo štirje, sicer pa nas je precej več, ponudba obsega tudi različne vrste kruha oziroma pekarske izdelke, salame vseh vrst, tudi zdravila za prebavo,« je povedala Radmila Lapuh. Na vprašanje, kako so zadovoljne z akcijo, so takoj odgovorile pritrdilno in kar niso našle dovolj pohvalnih besed za hotel Triglav.

Lokalna ponudba za goste

»Kdaj se je vse skupaj začelo? Hm, poleti lani,« je povedal vodja gostinstva v hotelu Triglav Danijel Galjot. »Že dolgo je zorela zamisel o tržnici. Ampak nisem hotel klasične tržnice, ponudnikom sem želel ponuditi prostor na toplem, želel sem najbolj kakovostno ponudbo, zato sem želel dati lokalnim dobaviteljem neko dodatno težo.« Takoj zatem je poudaril več kot dobro sodelovanje s Turizmom Bled: »Zelo so nam pomagali, na začetku so bili posredniki med nami in dobavitelji.«

A sprva ni steklo tako, kot si je Danijel zamislil, tržnica ni zaživela, kot je pričakoval: »Zato smo vse skupaj nekoliko spremenili in razvila se je ena zelo lepa zgodba. Zdaj dobijo za zajtrk naši gostje poleg klasične ponudbe še prav poseben prazen krožnik in z njim lahko gredo v sosednji prostor, kjer so naši lokalni ponudniki na tej posebni gastronomski tržnici. Tam klepetajo s ponudniki, vse jih zanima, nato pa si na krožnik naložijo, kar želijo, in uživajo v prvem jutranjem obroku. Koliko plačajo? Nič, to je vračunano v hotelsko ceno prenočevanja z zajtrkom. Da, mi plačamo ponudnikom na tržnici za vse, kar z njihovih miz za zajtrk odnesejo gostje. Mi, hotel.«

Okusi in vonjave iz mladosti

Gostje hotela so navdušeni. Vinko iz sosednje Hrvaške je v hotelu z družino preživel konec tedna in ni mogel prehvaliti ponudbe. Ne le on, tudi otroci so za zajtrk jedli izključno hrano blejskih kmetov. Lucas s soprogo Sabine iz Linza je dejal le: »To so okusi in vonjave moje mladosti. Okusi, za katere sem mislil, da jih ni več, pa so jih z naravno pridelavo pripeljali na krožnike ti lokalni ponudniki. Kakšen cesarski zajtrk, ljudje božji!« Res, lepa zgodba. Gostje se zato vračajo in pogosto poiščejo kmetije, ki so jih spoznali na tej posebni tržnici v hotelu. Krog je sklenjen in, kot poudarja Danijel, je najpomembneje, da so vsi zadovoljni: na eni strani gostje, saj zaradi njih so se potrudili, na drugi strani dobavitelji oziroma lokalni dobavitelji, ker brez njihove kakovostne ponudbe ne bi bilo nič: »Da, pa mi, hotel Triglav, smo tudi več kot zadovoljni.«

Prav poseben meni

Tržnica je vsako tretjo nedeljo v mesecu in takrat Aleš Fende, kuharski chef hotelske Restavracije 1906 – ime je dobila po letnici odprtja hotela – pripravi iz lokalnih sestavin trihodni meni. Danijel je povedal, da so pri gurmanskem zajtrku le njihovi hotelski gostje, za kosilo pa je v jedilnici velika večina slovenskih gostov, ki pridejo k njim le na obed. »Prav zato smo sklenili, da to enkratno kosilo ne bo na voljo le ob nedeljah, ko je tu gurmanska tržnica, ampak vsako soboto in nedeljo. To kosilo smo poimenovali ajzenponerska rihta.«

In kaj dobite z ajzenponersko rihto? Hladno predjed sestavljajo mariniran mladi sir, jurčkov karpačo in emulzija iz žajblja. Za glavno jed sta dve možnosti: file postrvi, konopljini rezanci s česnom in koprivo ali pa lička krškopoljskega prašiča, bučni pire, aronija in omaka iz viljamovke. Na koncu vsak dobi še temno čokolado, peno borovničevega likerja in jagodičevje. »Mislim, da bo že v nedeljo meni nekoliko prilagojen pomladnemu času, ki nas razveseljuje z lepim, toplim in sončnim vremenom. Kaj da bomo ponudili?« ponovi vprašanje, se zasmeji in nekoliko nagajivo povabi: »Pridite, boste videli. Ne vem, kaj bodo prinesli naši dobavitelji pod krovno znamko Bled Local Selection. Ne bo slabo, verjemite, Aleš bo zagotovo pripravil nekaj izvrstnega.«

