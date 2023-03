V tem času bodo v hišnem kinu Avstrijskega filmskega arhiva prikazali 34 filmov različnih žanrov iz vseh obdobij zgodovine kinematografije na Slovenskem, so sporočili iz Slovenske kinoteke, kjer so retrospektivo pripravili. Retrospektiva se je včeraj začela s prvim slovenskim celovečercem Janka Ravnika​ V kraljestvu Zlatoroga iz leta 1931, pred tem pa so predvajali Steakhouse režiserke Špele Čadež in Legendo o Zlatorogu Lee Vučko. Retrospektiva bo gledalcem ponudila prerez slovenske kinematografije skozi desetletja, nekateri režiserji, kot so France Štiglic, Karpo Godina, Jože Babič, Damjan Kozole in Jan Cvitkovič, bodo predstavljeni z več filmi. Med drugim bodo na ogled filmi Poljubi mehka me radirka Zvonka Čoha, (A)torzija Stefana Arsenijevića, Ekspres, ekspres Igorja Šterka, Varuh meje Maje Weiss, Peterka: leto odločitve Vlada Škafarja in Človek s senco Eme Kugler.